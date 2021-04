El lunes vence la inscripción de sublemas y ya hay candidatos

sábado 10 de abril de 2021 | 6:04hs.

Según el cronograma electoral que fijó el Tribunal Electoral de Misiones, este lunes vencerá el plazo para inscribir a los sublemas que se presentarán en las elecciones del próximo 6 de junio para disputar cargos municipales. Son doce las comunas que van a renovar sus concejos deliberantes o la Defensoría del Pueblo, o van a elegir convencionales constituyentes. Luego de esto, tendrán una semana más, hasta el 19 de abril, para inscribir a los candidatos. En tanto que los lemas que presentan lista única en los municipios tendrán tiempo para inscribirla hasta el 26 de abril.



Pero no obstante esos plazos, muchos de los espacios políticos ya tienen definidos sus candidatos para la capital provincial, y harán la inscripción de una sola vez, anotando nombres y candidatos. Luego quedarán a la espera de que la Justicia Electoral defina la validez de cada inscripción.



Cabe destacar que hay diez lemas inscriptos para la elección provincial, todos ellos podrán presentar sublemas, o eventualmente listas únicas como lemas. Para esta ocasión, como frentes se anotaron el Frente Encuentro Popular Agrario y Social Para La Victoria; el Frente Renovador de la Concordia Social; y el frente Juntos por el Cambio -que luego se explica cómo se constituye cada uno de estos frentes-. En tanto que como partidos políticos se anotaron el Movimiento Libres Del Sur Provincial; el partido De la Libertad, Dignidad y Bien Común Provincial; el partido Demócrata Provincial; el partido La Nueva Política Provincial; y el partido por la Vida y los Valores. Y también el Partido del Obrero y la Unión Para la Integración y el Resurgimiento (Unir).



Las firmas y candidaturas

El Frente Renovador de la Concordia tiene los papeles listos para inscribir, antes de las 23.59 del lunes, seis sublemas -y hasta se habla de siete- que lo representarán en la elección en la que se recambia la mitad de los concejales de Posadas. Entre este viernes y lo que queda del fin de semana los candidatos comenzaron a firmar la aceptación de los cargos. Y en las próximas horas se los comenzará a oficializar públicamente a través de las redes sociales oficiales de la renovación, que en esta campaña de pandemia serán el principal punto de propaganda política.



Los sublemas estarán encabezados: uno por el golfista Daniel Vancsik; otro por Horacio Martínez, funcionario de la Municipalidad de Posadas; Malena Mazal será una de las mujeres que encabezará un sublema en Posadas y Rosana Franco liderará otra de las propuestas.



También estará como cabeza de lista Miguel Ángel “Jair” Dib, un hombre de la Uocra que tendrá su oportunidad para ingresar al Concejo posadeño. Finalmente, el Partido Justicialista tendrá también representación dentro del Frente Renovador, y lo hará a través de un sublema cuya cabeza de lista está aún en discusión.



En lo que respecta a Juntos por el Cambio, la sociedad que conforman el PRO, la Unión Cívica Radical y el partido que encabeza Pedro Puerta que irá con el sello del Movimiento Positivo, la oferta será mucho más amplia. Ya que el PRO presentó públicamente cuatro candidatos, mientras que la UCR tiene ya confirmados seis sublemas, pero con opción de que esa cifra llegue a diez si se terminan de cerrar acuerdos y armados antes del lunes. Además, el Movimiento Positivo tiene confirmados cuatro sublemas.



En el PRO están confirmados los cuatro cabezas de lista. El propio Humberto Schiavoni, a través de su cuenta en la red social Twitter, se encargó -la semana pasada- de hacer público el nombre de los aspirantes a las bancas del Concejo posadeño. Se trata de Marcelo Julien, Paola García, Ricardo Zacarías y Yoel Medina. Julien es en estos momentos concejal, pero ingresó al cuerpo de ediles en lugar de Diego Barrios, quien promediando su mandato de edil decidió renunciar a su banca.



En el radicalismo el armado está aún en proceso, aunque ya son seis los aspirantes que tienen casi todo listo para anotar sus sublemas el lunes y terminar las listas antes del 19 de abril. No obstante ello, hay otros cuatro espacios que tienen la intención, pero que el papeleo administrativo está aún en proceso.



Los ya definidos son espacios que encabezarán concejales que buscan su reelección y otros dirigentes que debutarán ante las urnas. En lo que respecta a los que van por la reelección se menciona al concejal Pablo Velázquez y al edil Maximiliano Florindo. Y entre los aspirantes que irán por su primer experiencia electoral están Lucas “Chocho” Gómez; Francisco Souza; Pablo Argañaraz y Santiago Koch.



En lo que respecta al Movimiento Positivo, se preparan para enfrentar la elección en Posadas con cuatro sublemas. Uno encabezado por el ex concejal Gabriel Nielsen, otro estará encabezado por el también ex concejal Daniel Amarilla. Y además habrá otros dos sublemas conformados, uno por dirigentes de orientación peronista y otro por jóvenes militantes sociales de populosos barrios capitalinos.



Otro de los espacios que está armando sus sublemas para la elección del 6 de junio es el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para La Victoria. En este espacio se perfilan el sublema del Partido Agrario y Social, encabezado por Diego Ciarmello, como un espacio ya definido. Pero también habrá representaciones de al menos otros tres espacios. Uno de ellos el que tiene como referente al titular de Anses en Posadas, Mario “Pichi” Esper Perie que tendría como candidato principal a un allegado del dirigente. Habrá también un espacio para las organizaciones sociales que forman parte del frente. Además de un espacio que serán representativo de la porción del Frente de Todos que en Misiones encabeza la diputada nacional Cristina Brítez. Se espera que el Partido Socialista de Misiones, que es parte de este espacio, también tenga su representación.