Afirman que la nueva ley será un dinamizador de la economía

sábado 10 de abril de 2021

La reforma del Impuesto a las Ganancias -que el Senado convirtió en ley en la noche del jueves- permitirá dinamizar la economía al inyectar en el consumo interno los recursos que los trabajadores destinaban a ese impuesto, debido a que quedarán exentos del pago de ese tributo quienes cobren sueldos de hasta 150 mil pesos en bruto, coincidieron funcionarios y legisladores.



“Lo que se sancionó es una buena noticia, genera un alivio fiscal muy claro en segmentos distintos”, dijo la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont, al subrayar que la medida “tiene que ver con la dinámica económica: se incorporan ingresos que pueden ir al consumo por 47.000 millones de pesos y va a ayudar a la recuperación”.



“Para el Impuesto a las Ganancias de las empresas vamos a ver lo que ganan, no el tamaño de las empresas. Nueve de cada diez empresas van a ver reducida su alícuota”, agregó en diálogo con radio Futurock.



El proyecto de reforma del Impuesto Ganancias Sociedades que ingresó ayer por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, contempla una reducción en alícuotas del tributo que deberán pagar las sociedades comerciales, lo que beneficiará a más del 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, a partir de un acuerdo alcanzado para reformular el proyecto de ley enviado en marzo al Congreso para su tratamiento.



También la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que la reforma sancionada el jueves constituye “una medida que se va a sentir en el bolsillo de un conjunto importante de trabajadores”.



“Es un impuesto progresivo, pero no es justo que se les aplique a niveles salariales que no se pueden considerar elevados”, opinó la funcionaria.



“Las medidas se inscriben en la idea de poner plata en el bolsillo de los trabajadores e ir dando señales en favor de la producción y el trabajo: por un lado está el Impuesto a las Ganancias respecto a los trabajadores, pero por el otro lado está el proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias para las empresas”, añadió Todesca Bocco en declaraciones radiales.



Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán el gravamen, pero la Afip establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.



Desde el ámbito legislativo, la senadora nacional del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, remarcó la importancia de la reforma de Ganancias al sostener que permitirá “que un millón doscientos mil trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, dejen de pagarlo”.



“Lo que no debemos olvidar es que durante el gobierno de Mauricio Macri se duplicaron los trabajadores y trabajadoras que pagaron dicho impuesto pese a la promesa de campaña del ex presidente de la Nación”, recordó la senadora.



En la misma línea se manifestó el senador por Misiones, Maurice Closs, quien remarcó la importancia de que se “generen políticas para todos los sectores”, y recordó que “Argentina tiene realidades diferentes y justamente el NEA y el NOA son regiones con salarios no tan altos como en otras zonas”.