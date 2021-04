Subas en alimentos para mascotas promueven cambios de consumo

sábado 10 de abril de 2021 | 6:05hs.

Los alimentos balanceados para mascotas también sufren la inflación y mostraron notorios aumentos en los últimos meses. Según comentaron algunas veterinarias y negocios especializados del rubro, hay subas que llegaron hasta casi el 20 por ciento en las últimas semanas. Pero dependiendo de las marcas y del lugar donde se compran se pueden ver incrementos superiores. Como ejemplo, un alimento para perros adultos de 8 kilos que en un gran supermercado se conseguía a principios de marzo a 1.400 pesos esta semana cambio su valor a 2.000 pesos (+42,8%). Las subas fueron promoviendo que más consumidores se pasen a marcas más económicas, aunque se advirtió que estos cambios pueden generar un deterioro de la salud de las mascotas.



“Dependiendo de las líneas comerciales hay subas que se notan más. Hay balanceados premium que vienen subiendo bastante, por lo menos ahora subieron un 12%, mientras que otras marcas elevaron un 3 o un 5% sus precios. Estamos haciendo lo posible para no pasarles todo el incremento a los clientes y eso hace que cada vez sea menos rentable la venta de balanceados”, explicó a El Territorio Lorena Techeira, de la veterinaria Tropical.



Explicó, en tanto, que las subas promovieron un cambio de consumo entre los clientes: “En los últimos dos meses bajó bastante la venta de balanceados, pero también de consumo general. Hubo mucho cambio hacia productos más económicos. La gente que compraba alimento premium se bajó a líneas económicas buenas y así. El problema es que también hay líneas económicas pero de baja calidad”.



La también veterinaria explicó que con los cambios de hábitos, varios compradores también se volcaron a marcas más económicas en supermercados mayoristas.



En tanto, desde la veterinaria La Quinta Pata, su encargado Adrián Cidade explicó que “en los aumentos viene pasando algo similar a lo que ocurre a nivel general en el país. Si bien hay aumentos, se trata de que no lleguen directamente al cliente. Buscamos ofrecer alternativas, descuentos, incluso hasta se baja el margen de ganancia para mantener a nuestros clientes”.



Coincidió, en tanto, en que “hay gente que se cambia hacia marcas más económicas. El que estaba acostumbrado a una marca premiun por ejemplo busca cambiar a una marca similar pero más económica. Hay que ver después si ese cambio lo tolera bien el animal, porque pueden aparecer problemas porque, por ejemplo, los alimentos no tienen todos la misma cantidad de proteínas o nutrientes”, explicó. Indicó que en su veterinaria se venden tanto alimentos en bolsas cerradas como por kilo.



En tanto, para Alejandro Grespani de la distribuidora Intervet, las subas en balanceados se vieron con notoriedad desde febrero: “Con respecto a los aumentos, está habiendo cambios cada 45 días. Ahora está aumentando cerca de un 15%. A fin de febrero hubo un aumento y ahora se está dando otro aumento que rondará un 15% y 18%”.



Y explicó que en general “los molinos están pasando alzas que tienen que ver con las subas que hay en general. Si les suben el combustible eso también impacta rápidamente en los precios y así”.



Faltantes

Además de los incrementos de precios, desde las veterinarias se observó que hay problemas para conseguir algunas marcas de diversos productos de venta usual, tanto balanceados como productos químicos que se solicitan con frecuencia.



“La variedad de productos la mantenemos, trabajamos con marcas que se han mantenido estables en el tiempo. Pero hay faltantes, hay marcas que están sufriendo desabastecimiento, algunas semanas no tienen, después sí y así. Hay una falta de determinados artículos que tradicionalmente antes tenían una buena venta”, consideró Cidade.



Techeira, por su parte, explicó que la escasez se ve en varios productos.



“Hay empresas que no tienen antiparasitarios, por ejemplo, que vendemos mucho, entonces tenemos que pedir a distribuidoras que son de otras provincias para conseguir. Esta bastante limitada la venta, pero nos rebuscamos para conseguir o collares antiparasitarios no se consiguen para algunos tamaños o kilos de mascotas”, detalló.

Consultar sobre nueva dieta

Ante la dificultad de mantener la compra de ciertas marcas de alimentos balanceados, la veterinaria Lorena Techeira recomendó a los dueños de mascotas tratar de mantener la alimentación con un producto reconocido. “Les pedimos a la gente que si va a cambiar el alimento a su mascota que sea por uno de marca reconocida, porque hay muchas marcas de calidad dudosa. Son productos que por ejemplo pueden tener mucha más grasa y que le terminan haciendo mal al animal”, explicó. Y remarcó: “Pero algo peor es darle comida preparada en las casas. Ahí algunas personas le cocinan con carcasas de pollo o huesos, que termina siendo un peligro para el animal porque le daña los dientes y si traga alguna parte puede lesionar sus intestinos. Tambien si tiene mucha grasa le inflama la vesícula, tienen diarrea o vómitos y la gente no los quiere traer para no gastar. En la veterinaria siempre les vamos a aconsejar los balanceados“, dijo.