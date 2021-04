Saldrá ‘Welcome 2 America’, un disco de Prince

sábado 10 de abril de 2021 | 6:00hs.

Prince fue uno de los artistas más prolíferos dentro de la industria musical. Compuso una gran cantidad de canciones tanto para su discografía como para otros artistas. The Prince Estate and Legacy Recordings anunció que el 30 de julio se podrá descubrir el enigmático álbum del artista de 2010, llamado Welcome 2 America.



Según trascendió, se trata de una poderosa y creativa declaración que presenta las inquietudes, esperanzas y visiones de Prince sobre una sociedad cambiante, con el presentimiento de una época de división política, desinformación, y una lucha renovada por la justicia racial.



El tema que le da nombre a la placa ya se puede escuchar en las plataformas digitales. En el track, Prince ofrece un monólogo mordaz hablado y musicalizado sobre la superficialidad de las redes sociales, la cultura de los famosos alimentada por la telerrealidad, y los monopolios empresariales en la industria de la música, concluyendo que los Estados Unidos es la “Tierra de los libres / hogar de los esclavos”.



Después de terminar la grabación de este álbum, el recordado artista se embarcó en una gira única, que llevó el mismo nombre, que incluyó numerosas actuaciones en varias ciudades de los Estados Unidos, y que terminó en el histórico “21 Nite Stand” en The Forum in Inglewood, California.



Los fans también tendrán la oportunidad de reservar un single en vinilo 7 de edición limitada y numerada en color dorado en exclusiva a través de la Tienda Oficial de Prince.