Rompió los pronósticos

sábado 10 de abril de 2021 | 6:01hs.

Lautaro Amarilla cumplió el sueño. Se dio el lujo de, con apenas 18 años de edad, consagrarse como el campeón argentino en lanzamiento de jabalina en el 101° Campeonato Nacional de Mayores, evento organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (Cada).



Ser parte del certamen nacional ya era un gran logro para Lautaro y la comitiva misionera, pero el posadeño rompió todas las barreras y se destacó ante los deportistas top del país en Concepción del Uruguay.



“Tengo muchísima alegría porque es un Nacional que no es de mi categoría y ganarlo fue lo mejor que me pudo haber pasado”, contó feliz Lautaro, quien en realidad compite en u20, pero se animó a ser parte del equipo de Mayores y respondió con creces.



Cuando la pandemia irrumpió el año pasado, Lautaro se dedicó a entrenar en su casa. Sin un técnico al lado que le marcara las cosas a mejorar y sin una pista con las condiciones para realizar la preparación necesaria. No le importó, no se desanimó y por eso la medalla dorada que ganó ayer tiene un valor especial.



“Para mí significa mucha disciplina, esfuerzo y dedicación de tiempo. No quedaba otra que entrenar en casa y eso fue lo que hice, porque sabía que cuando todo terminara el esfuerzo iba a valer la pena”, expresó el deportista de 18 años.



Hace tres años, los profesores del Centro de Educación Física N° 2 de Posadas invitaron a Lautaro a sumarse a su equipo.



El pibe del barrio Nueva Esperanza, de la capital misionera, se ganó su lugar a fuerza de buenos rendimientos y ayer, en su tercer nacional, marcó un registro de 59,53 metros, para alzarse como el campeón en tierras entrerrianas.



Abril, subcampeona

La jabalina le dio a Misiones otra medalla en la jornada de ayer del Campeonato Nacional de Mayores, ya que la obereña Abril Caso se quedó con la plata, tras marcar 41,08 metros en su mejor lanzamiento. La de la Capital del Monte quedó detrás de Dominella Arias, quien se consagró campeona con un lanzamiento de 48,14 metros.



Además, ayer, Agustín Da Silva fue 9° en los 1.500 metros, mientras que Josías Ickert terminó décimo en la misma competencia.



Sigue la acción



La jornada de hoy tendrá a tres misioneros en carrera, con Ezequiel Da Silva en los 800 metros, Gastón Benítez en salto en alto y Valeria Barón en los 400 metros con vallas, prueba en la que se impuso en el Grand Prix Sudamericano de hace un par de semanas.



El Nacional servirá de preparación para el Campeonato Sudamericano de Mayores que se desarrollará en el Cenard, en Buenos Aires, del 14 al 16 de mayo.