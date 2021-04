Selectivo Nacional Junior: los misioneros salen al ruedo

sábado 10 de abril de 2021 | 6:01hs.

Después de casi un año y medio sin competencias, seis palistas del club Río Paraná saldrán hoy al ruedo en el Selectivo Nacional Junior, sub 21 y sub 23 de canotaje, en busca de un lugar en el equipo nacional. Además, será una cita especial ya que Jauriel Rojas será el primer misionero en competir en canoa olímpica.



En canoa estará Jauriel (18), que también compite en k1; y además estarán los ya destacados Valentina Bogado, Micaela Gasc y Leonel Cabrera, un tridente que venía siendo parte de la selección argentina de cadetes y juveniles, hasta que llegó la pandemia. Y, a su vez, dirán presente Octavio Bareiro y Gabriela Mieres, los dos también en busca de una plaza en el elenco albiceleste juvenil.



Se realizarán las eliminatorias de 1.000 y 500 metros contrarreloj en parejas durante la mañana de hoy. En la misma se hará un ranking único entre la categoría junior y la sub 21 y un ranking único de la categoría sub 23 para armar las finales que se disputarán por la tarde y en las que participarán de las finales A los mejores ocho tiempos.