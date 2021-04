Por alta de demanda de neumonólogos, sin turnos hasta julio en el Madariaga

sábado 10 de abril de 2021 | 6:05hs.

Por si no fuera ya suficiente atravesar por una enfermedad todavía con varias cosas por conocer como el coronavirus, muchos de los pacientes recuperados deben enfrentarse a las secuelas que deja la enfermedad. Una de ellas son las complicaciones respiratorias por lo que por estos días los servicios de neumonología de clínicas privadas y del Hospital Ramón Madariaga registran una creciente demanda de estos profesionales.



El Madariaga, por ejemplo, recién tiene turnos disponibles para el mes de julio, dada la alta cantidad de consultas que se presentan.



“Si bien está todo congestionado y hay mucha demanda se está tratando de dar respuesta a todos. La persona que no puede conseguir un turno pero lo necesita puede concurrir al Servicio de Neumonología del Hospital Escuela en horas de la mañana y se le trata de atender, es una especie de demanda espontánea”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Gabriel Román, uno de los neumonólogos que atiende en el nosocomio que se encuentra en el Parque de la Salud de Posadas.



En el Madariaga se atiende de lunes a viernes de 8 a 12 (demanda espontánea) y por la tarde hasta las 20.



Román explicó además que el objetivo es ampliar en los próximos meses- aunque no precisó cuándo-, la capacidad de los turnos en el horario de atención que se habían acotado con la pandemia para evitar aglomeraciones en la sala de espera. “Se atendían menos pacientes y a aquellos con problemas respiratorios crónicos con enfermedades de distinta índole que podíamos atenderlos más adelante, lo hacíamos”, aclaró el profesional.



El Covid-19 puede dejar, además, secuelas cardíacas, neurológicas y físicas pero en lo que se refiere a lo respiratorio pueden quedar en las personas vestigios de la enfermedad como la falta de aire, la tos, y algunos se comportan como si fueran asmáticos y tienen broncoespasmos, según precisó Román.



La situación, aunque no tan extrema, es similar en la Clínica Respiratoria Neuma de la ciudad capital, donde hay disponibilidad de turnos recién para fin de mes y se atienden a diario alrededor de 20 pacientes con secuelas.



“Tenemos alta demanda de turnos. Dado que trabajamos con protocolo, los turnos son estrictamente programados para no acumular pacientes en sala de espera”, dijeron a este medio desde el centro de salud.



Por su parte, Susana Irrazábal, médica clínica del Centro de Kinesiología integral, indicó: “Es una realidad que las interconsultas se incrementaron pero no todos los pacientes poscovid ameritan hacer todas las pruebas”.



Por otra parte, compartió lo más común que se ve en las consultas del centro de salud. “El patrón respiratorio más frecuentemente visto en imágenes es el llamado en vidrio esmerilado y se da por compromiso de lo que se llama intersticio pulmonar y eso compromete el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, siendo una de las causas de la fatiga que sienten los pacientes”, explicó.



Tratamiento, hasta cuándo

Román, diferenció entre dos tipos de pacientes que tuvieron Covid- 19. “Hay dos tipos de pacientes que tuvieron Covid-19. Se considera Covid leve al que no requirió oxígeno y se trató de forma ambulatoria, lo que no significa que para la persona haya sido grave porque la percepción que tiene cada uno de la enfermedad es otro, muchos dicen que fue lo peor que les pasó. Después está el paciente grave que sí requirió internación, oxígeno, el que estuvo con riesgo de vida y tuvo que ingresar a terapia intensiva”, compartió.



Sin embargo, consideró que en ambos casos el control es importante para descartar o tratar cualquier inconveniente pulmonar, ya que es el principal órgano atacado por el virus “porque muchas veces se puede ver algún tipo de complicación que haya quedado o haya pasado desapercibida”.



Consultado sobre por cuánto tiempo podría extenderse este control en los pacientes con posenfermedad, indicó: “Todavía no sabemos por cuánto tiempo los pacientes deben seguir tratándose pero mientras siga sintomático tiene que hacerse un seguimiento y unos controles. Generalmente el que estuvo en terapia intensiva es el que estuvo con los pulmones más comprometidos y es el que sigue con fatiga, tos falta, de aire por mucho más tiempo y permanece con imágenes de su pulmón alteradas”.



En ese sentido, detalló que los controles deben hacerse una vez por mes con estudios clínicos para ir viendo la recuperación. “En algunas ocasiones si el paciente se queda con un estado de broncoespasmo tiene que tener una medicación muy semejante al asmático y si se queda con mucha falta de aire e inflamación en el pulmón por más que haya recibido el alta de covid, tiene que quedarse con corticoides por un tiempo”, se explayó Román.



En lo que respecta a las edades de los pacientes que siguieron con síntomas respiratorios después del Sars-Cov-2 tanto en el Madariaga como en la Clínica Respiratoria Neuma, indicaron que empiezan desde los 30 años y se extienden hasta los 77 años. “Podría decirse que adultos jóvenes de 30 a 40 años están requiriendo atención. Por supuesto, que también adultos mayores y tercera edad”, especificaron desde Neuma.



Para cerrar, Román resaltó la tarea de la kinesiología en la labor de ejercitar la respiración de los pacientes y ayudarlos a volver de a poco a la normalidad.

Lo que queda después del Sars-Cov-2

Fibrosis pulmonar

En los casos más severos, puede que se produzcan secuelas permanentes, como fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica caracterizada por el daño al tejido pulmonar y la formación de cicatrices.

Cardiológico

Un estudio llevado a cabo en Alemania halló que, de 100 pacientes recuperados, el 78% registró algún tipo de anomalía en el corazón más de dos meses después de ser dado de alta.

Renal

En el caso de los riñones, la evidencia muestra una alta incidencia de agotamiento entre los casos más graves de covid-19.

Neurológico

La incidencia de una serie de síntomas neurológicos, que van desde la confusión mental al deterioro cognitivo o el delirio, también fue documentada entre los pacientes.