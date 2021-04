“Las visitas de jueces a Olivos son de una gravedad inusual”

sábado 10 de abril de 2021 | 6:02hs.

Alberto Fernández sostuvo que “las visitas de los jueces a Olivos” durante el gobierno de Mauricio Macri son de una “gravedad inusual” y consideró que en la Argentina se está viviendo “un proceso parecido al de (el ex presidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el ex juez Sergio) Moro y la fiscalía”.



El presidente sostuvo que los responsables de estos episodios en el país “primero deberían pedir perdón”, e insistió en la necesidad de reformar la Justicia para que “estas cosas no pasen nunca más en la Argentina”.



Fernández se refirió así a la media docena de visitas que realizó al entonces presidente Mauricio Macri el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, a las quince visitas del también camarista de Casación, Mariano Borinsky, y a las reuniones en la quinta presidencial de Olivos y Casa Rosada del fiscal federal Raúl Pleé, todas ellas efectuadas en circunstancias de tener que definir expedientes que involucraban a funcionarios y dirigentes de la oposición.



El mandatario puntualizó que pretende que “jurídicamente se revise todo esto que pasó porque es siniestro”.



“A mí todo esto me parece de una gravedad inusual; voy a empezar por lo menos por lo grave que es haber alterado el registro de los ingresos. Alguien alteró y ocultó nombres y, si lo hizo, es porque esa persona sabía que eso estaba mal. Eso, es además, una falsedad ideológica”, explicó el presidente.



Las revelaciones se originaron a partir de un pedido de acceso a la información pública de la asociación civil Poder Ciudadano, que fueron reproducidas por el portal El Destape, que luego descubrió que en los documentos entregados a la ONG estaban adulterados y faltaban visitas.



En ese marco, agregó que se trata de “información clasificada donde no está diciendo la verdad”, algo que “por sí solo es un delito”, y añadió que “lo más grave es que, por primera vez, se vio en la Argentina que se utilizó a la Justicia para perseguir a opositores”.



“Eso es algo que nunca se había visto en la historia desde la recuperación de la democracia”, dijo el jefe de Estado y puntualizó que “nunca se vio escribir lo que escribió la justicia para justificar lo que hizo”, algo que consideró “definitivamente llamativo”.



Por eso, el mandatario consideró que “son de un valor incalculable” los datos sobre las visitas de jueces y fiscales a Olivos y a Casa Rosada y en este punto, dijo que “hay que analizarlo con mucha seriedad técnica”. “Estoy hablando de derecho, no de política”, aseveró.



“Si nosotros no reaccionamos ante la gravedad que ha pasado, como sociedad estamos condenados a repetir esto y una vez”, consideró el presidente. En esta línea, en el jefe de Estado evaluó que los magistrados judiciales “primero tendrían que pedir perdón por lo que hicieron” e insistió en la necesidad de reformar la Justicia.