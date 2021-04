Revocaron el fallo que otorgaba al padre el cuidado personal de una menor

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Eldorado revocó, en fallo dividido, la custodia unipersonal de una menor en beneficio del padre, que fue dada en primera instancia.

En agosto de 2020 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Uno, Juan José Palacios, otorgó la custodia unipersonal de la niña próxima a cumplir 11 años, en beneficio del padre Maximiliano Iván Valdés Petroff, en función de lo establecido en el nuevo código civil en cuanto a garantizar los derechos de los niños, y teniendo en cuenta la manifiesta voluntad de la niña de vivir con su padre expresada en las distintas audiencias.

El fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces María Carla Bergottini, Liliana Beatriz Komisarski y Eduardo Javier Jourdan, decidió revocar la medida dispuesta por el juez Palacios.

El presidente de la Cámara, Jourdan, y Komisarski, votaron por la revocación de la sentencia mientras que Bergottini consideró que se debía mantener el fallo de primera instancia.

Ante esta situación la abogada de Petroff Valdés anticipó que recurrirán ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, argumentando que en el fallo de la Cámara no se tuvieron en cuenta, por parte de quienes votaron la revocatoria, los derechos del niño expuestos en el nuevo código civil.

"La Cámara mostró un criterio muy dispar al dar el fallo, con criterios totalmente contrapuestos en las argumentaciones, e ignorando que la niña manifestó que quiere vivir con su padre, y que no existen causas para que no lo pueda hacer", dijo la defensa y sobre eso aseguró que "durante todo el transcurso del juicio están acreditadas las maniobras por parte de la madre en cuanto a imposibilitar el contacto con el padre, y esto fue lo que tuvo en cuenta el juez Palacios en primera instancia dando la custodia unipersonal a Maximiliano, con el compromiso, por parte del padre, de no obstaculizar el contacto con la madre o su familia materna”.

Antecedentes del caso.

El conflicto se remonta a hace 7 años, momento de separación de la pareja, con permanentes cambios de domicilio de la madre –Buenos Aires, Misiones (primero en Montecarlo y después en Eldorado) y actualmente a Córdoba– donde, de acuerdo a los abogados de Petroff Valdés, se vio obstaculizado en forma permanente el contacto de la niña con su progenitor.

A raíz de esta situación es que se inició un juicio en Eldorado pidiendo el cuidado unilateral de la niña en beneficio del padre, que le había sido favorable en primera instancia, pero ahora, a instancias de la reciente revocatoria deberá sortear una nueva instancia superior.