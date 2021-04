Mayores ilusiones

viernes 09 de abril de 2021 | 6:01hs.

Misiones sale a la pista hoy y la vara estará muy alta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ya que se inicia el 101° Campeonato Nacional de Mayores organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (Cada) y para la Tierra Colorada ya es un éxito la convocatoria, con ocho atletas inscriptos que desde esta jornada buscarán mejorar su marcas en la competencia que atrae a las estrellas de la especialidad a nivel país.

Hace apenas dos semanas atrás, en la misma sede, los obereños Abril Caso (jabalina), Agustín Da Silva (fondista) y Gastón Benítez (salto en alto), junto a la eldoradense Valeria Barón (400 metros con vallas), dijeron presente en el Grand Prix Sudamericano, con gratas tareas para el cuarteto; y en esta ocasión, además, se suman Ezequiel Da Silva (800 metros), Josías Ikert (1.500 metros), Lautaro Amarilla (jabalina) y Mariana Vier (1.500 metros), lo que habla de buen desarrollo que está teniendo la Tierra Colorada, aportando un buen número en un torneo tan tradicional e imporante en el calendairo nacional.

Ayer, seis misioneros representantes de la Federación Misionera de Atletismo partieron a Concepción, acompañados por Marcelo Caso y Richard Waszkiewiez, y en tierra entrerriana se suman Benítez y Barón, quienes llegarán desde Buenos Aires. En el caso de la oriunda del Alto Paraná y parte de la selección argentina en la posta 4x400, representa a la Federación Atlética Metropolitana.

Estreno para Agustín e Iker

“Después de la experiencia del Grand Prix pudimos en estas dos semanas ajustar detalles y me estoy sintiendo mucho mejor; mi idea es bajar las marcas”, señaló Agustín Da Silva, destacado fondista de la Capital del Monte que hoy saldrá al ruedo en los 1.500 y el domingo en los duros 5.000 metros.

En el GP, Agustín fue 13° en los 5 kilómetros y lo hizo por debajo de los 15 minutos (14m53s67/100), en lo que es su mejor registro y ahora buscará seguir rompiendo esa barrera; así mismo superando mos 3m56s tiene en los 1.500 metros.

“Creo que estoy en mi mejor momento y me va a ayudar correr con chicos que están mejor que yo, eso me motiva y me preparé muy bien en Oberá con la idea de ir y hacer un buen torneo”, adelantó el carismatico corredor.

Además, Agustín no estará solo en los 1.500 ya que lo acompañará Josías Ickert, de Leandro N. Alem, quien también cosechó la marca mínima para acceder a esta competencia.

“Venir a este Nacional representa un gran privilegio como deportista. El reconocimiento de la provincia a nuestro deporte con este acto de gestionar nuestra participación, no tiene precio y estoy muy ilusionado por competir en una instancia donde el nivel de los atletas es muy deslumbrante. Mi expectativa es dar lo mejor de mí y mostrar mi mejor versión en este evento como persona y deportista”, compartió Josías.

Abril se motiva con sus marcas

Por su parte, Abril Caso viene motivada por un gran segundo lugar en el GP en lanzamiento de jabalina, con una marca de 41.39 metros, aunque ella no se conforma y va por más en esta jornada en la que se presentará.

“Todo lo que no se pudo hacer en el Grand Prix lo intentaremos mejorar en el Nacional y ojalá salga. La idea es superar la marca e intentar hacer una lanzamiento de 43 metros”, adelantó entusiasmada.

En el día previo, al menos, la obereña se mostró tranquila y señaló que “estoy emocionada porque va una amiga, que también compite en jabalina, y por la cuarentena hace un montón que no la veo, pero nervios no tengo”.

Y aún siendo U20, el posadeño Lautaro Amarilla se suma hoy a dar lo mejor de sí también en lanzamiento de jabalina. “Estuve entrenando con el equipo en el CEF N°2 y en el Cepard, preparándonos con mientrenador para hacer una buena competencia, demostrar de qué somos capaces y hacer valer el esfuerzo de cada entrenamiento”.

Asimismo, hoy Mariana Vier estará desde la partida en la prueba de 1500 metros. La oriunda de Puerto Rico apunta los cañones a realizar una buena marca en su estreno entre los mayores. “Quiero dar lo mejor de mí ya que venimos entrenando muy bien. Tuvimos pruebas de estado a finales del 2020 en la provincia como para ir preparándonos de cara a las competencias del 2021”, explicó.

Tres para el mañana

La jornada sabatista tendrá a tres misioneros en carrera, con Ezequiel Da Silva en los 800 metros, Gastón Benítez en salto en alto y Valeria Barón en los 400 metros con vallas, prueba en la que se impuso en el Grand Prix Sudamericano.

“Las expectativas son buenas. Venimos trabajando muy bien desde el año pasado, pudimos mantenernos y estuvimos entrenando a pesar de todo. Estoy confiado por los entrenamientos y el trabajo que estuvimos realizando con mi entrenador. Así que que contento y ansioso”, compartió Ezequiel, nacido en la capital provincial.

En tanto, Valeria Barón buscará seguir por la senda victoriosa en su prueba preferida en la que se impuso hace dos semanas con un tiempo de 62s92/100; y por su parte, Gastón fue quinto en salto alto con un registro de 2.00 metros, aunque su mejor marca es de 2,05, algo que intentará emular o mejorar.

La competencia contará con la participación de unos 300 atletas provenientes de diferentes puntos del país y tendrá un significado especial ya que varios deportistas podrán sumar puntos que les permita obtener el pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, el torneo cobra importancia ya que el Nacional servirá de preparación para el Campeonato Sudamericano de Mayores que se desarrollará en el Cenard, en Buenos Aires, del 14 al 16 de mayo.

Por otra parte, en el marco de un acuerdo estratégico entre la Confederación de Atletismo Argentino (Cada) y TyC Sports, los tres días consecutivos se podrán disfrutar en vivo de la competencia.