Medidas que se aplicarán a todos sin excepciones

viernes 09 de abril de 2021 | 6:04hs.

Las nuevas medidas que tienen alcance general y deberán ser aplicadas en todo el territorio provincial son, principalmente, las que se expresan en el artículo 11 del mencionado decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional.

Allí se establecen dos prohibiciones. La de las reuniones sociales y la de los viajes de egresados o turismo grupal. Ambas actividades se verán modificadas en la tierra colorada.

Las reuniones

En lo que respecta a las reuniones sociales y familiares, en domicilios particulares, la provincia había dispuesto que podían incluir hasta 20 personas. Pero la disposición nacional modifica esto y reduce la cantidad a 10 personas. Disposición que será de cumplimiento obligatorio, pero que se sabe que es de un control muy difícil de hacer en el detalle.

Por otro lado, quedan suspendidos, con prohibición absoluta, los “viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales”.

Excursiones y turismo

En esa línea se dispuso que “las excursiones y actividades turísticas autorizadas se deberán realizar de acuerdo a los protocolos y normativa vigente, debiendo efectuarse exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada”.

Esto último trae algo más de angustia al sector del turismo, que al menos seguirá teniendo la posibilidad de manejarse con los turistas que en grupo familiar o por cuenta propia podrán seguir llegando a la tierra colorada desde otros distritos del país. O con el turismo interno que no tendrá ninguna restricción y seguirá funcionando bajo los protocolos ya establecidos.

En tanto, respecto a las demás actividades económicas, recreativas, deportivas y de otra índole que se realizan en Misiones, fuera de la zona considerada de alto riesgo epidemiológico, todo seguirá como hasta ahora, sin cambios y con los protocolos aprobados por la Nación que vienen dando resultados positivos en la tierra colorada.

Zonas de alto riesgo

Un gran interrogante es qué pasará con las zonas de alto riesgo epidemiológico, que como ya se dijo, para el Ministerio de Salud de la Nación en Misiones son los departamentos de Apóstoles, Guaraní y Montecarlo. Departamentos que para Misiones no son los de mayor riesgo.

Lo primero que hay que decir es que un DNU tiene fuerza de ley, y por ello no puede ser desconocido por una provincia. Y no está en el espíritu del gobierno de Misiones ni en los municipios desconocer una norma nacional.

No obstante ello no cayó para nada vienen las comunas la imposición de restricciones a tres departamentos que no son considerados de riesgo, y que están en una provincia donde el sistema sanitario está sobrellevando la situación con holgura, con una meseta de casos alta, pero con sólo el 50% de las camas críticas ocupadas por casos graves de Covid-19.

Lo cierto es que serán los intendentes, en contacto permanente con la provincia, los que siguiendo de cerca la realidad diaria de la comuna definirán habilitación y cierre de actividades, según corresponda.

