Algunos municipios recién hoy terminarían por definir la aplicación del DNU

viernes 09 de abril de 2021 | 5:00hs.

Rigen desde hoy, y hasta fin de mes inclusive, las nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional a través del decreto de necesidad y urgencia, con el fin de disminuir o intentar frenar la segunda ola de contagio del coronavirus en el país.

En Misiones, varios departamentos con sus comunas de cabecera consideradas por la Nación de alto riesgo epidemiológico, como El Soberbio, San Vicente, Apóstoles y Montecarlo, recién definirían hoy cómo aplicar las restricciones impuestas de manera obligatoria por la Nación. Lo cierto es que comienzan incumpliendo la norma en estos municipios donde se aplicarán medidas más duras y que entraron en vigencia desde el primer minuto de hoy.

Los intendentes misioneros de los municipios citados se mostraron entre sorprendidos y molestos por la clasificación de ser parte de zona de mayor amenaza sanitaria, al entender que no reflejaban una situación extrema como se deja planteado desde la Nación. Más allá de la resistencia, el DNU es de cumplimiento obligatorio.

En general esperan analizar hoy con el comité de crisis local, los detalles de la normativa y a su vez tomar en la jornada contactos con las autoridades provinciales, para actuar en consecuencia. También hay intendentes que hasta ayer se resistía a aplicar el DNU con las restricciones impuestas para estos municipios. En tanto, para el resto de la provincia de Misiones sólo se aplicarán restricciones para las reuniones sociales o familiares, que se limitarán a 10 personas cuando ascendía a 20 y del mismo modo para el turismo en grupo.

En riesgo

En cuanto a los intendentes cuyo municipio está incluido por la Nación en zona de riesgo, plantean que no tienen una explosión de contagios.

“Estamos en una meseta” fue lo primero que observó ayer la intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán. Entiende que tal situación “se habrá dado por un retraso en la carga de los datos de contagios registrados en el municipio por parte de Nación”. No obstante, como primera medida planteó que se profundizarán las campañas de cuidados hacia la población y también avanzarán en análisis sobre los alcances de la nueva medida nacional.

De acuerdo a Safrán, en Apóstoles, se observó una mayor conciencia: “En los últimos tiempos vemos mucha menos gente en las calles por las noches”. A su vez, adelantó que “se analizará cómo aplicar la media dispuesta por la Nación”.

Del mismo modo, todas estas cuestiones serán evaluadas según afirmó ayer Roque Soboczinski intendente de El Soberbio. Adelantó que a primera hora de hoy, se estará comunicando con las autoridades provinciales “para acordar las acciones a seguir”. Del mismo modo, afirmó que se estará reuniendo “con el comité de crisis para analizar en profundidad lo planteado desde el gobierno nacional”.

El intendente de Montecarlo, Jorge Lobato sostuvo ayer: “Si el gobierno provincial no toma ninguna medida nosotros tampoco. Nos vamos a adherir a lo que disponga el gobernador, por el momento no hay información de restricciones, pero si se van a reforzar los controles en las actividades autorizadas”.

Lovato adelantó de esta manera que por el momento las actividades autorizadas seguirán adelante.

En Montecarlo fueron cuatro la cantidad de casos en los dos últimos días, por lo que se extrañaba también de la disposición nacional.

San Vicente no restringe

El municipio de San Vicente, departamento Guaraní, está dentro de las localidades cuyos intendentes debían decidir y determinar las nuevas restricciones anunciadas a nivel nacional. En este sentido, el Ejecutivo municipal analizando tanto el contexto sanitario como económico, consideró que todas las condiciones están dadas para no aplicar ningún tipo de restricción.

Siendo así las actividades habilitadas hasta el momento seguirán vigentes cumpliendo con los protocolos establecidos.

San Vicente había registrado un incremento de casos positivos en las últimas semanas; mediante un arduo trabajo informativo llevado adelante en la comuna sumado al positivo impacto de la inmunización y la realización de testeos masivos, llevó a que la población comenzara a tomar conciencia, en especial la juventud, franja etaria difícil de controlar, y los números de contagios presentaron una disminución considerable.

A la fecha San Vicente presenta un total de 56 casos activos.

“Han bajado los casos positivos y el comportamiento social en especial de los jóvenes está siendo más responsable, las actividades continuarán sin restricciones. Los testeos mostraron la realidad y la población respondió con la toma de conciencia, no vamos a tomar medidas, por el momento, porque también necesitamos que la economía se mueva”, aseguró ayer el intendente Fabián Rodríguez.

Otro de los factores que consideró positivo y resulta importante al momento de analizar y tomar este tipo de decisiones tiene que ver con la inmunización. “La vacunación a las personas de la tercera edad, los docentes y personal de salud pública, ayuda mucho para que podamos avanzar en esta nueva normalidad, brinda tranquilidad pero no significa que debemos olvidar cumplir con las normas de bioseguridad”, señaló Rodríguez.

Pero, como se indicó, la decisión supera a la de los intendentes, que como reconocieron varios y adelantaron, en la jornada de hoy terminarán por definir cómo se implementa esta exigencia impuesta por el gobierno nacional para frenar los nuevos casos de Covid-19 en la provincia y el país.

Prohibiciones que dispuso la Nación en zonas de más riesgo

Por lo dispuesto por la Nación en zonas consideradas de mayor riesgo, como los departamentos de Apóstoles, Montecarlo y Guaraní, como ocurre en varios puntos del país, deberán suspender las actividades sociales en domicilios particulares, como también evitar reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

Se les exige a estos municipios, suspender actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas.

Del mismo modo, de acuerdo a lo que dispuso la Nación se debe prohibir la realización de la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas.

Ello, además de establecer el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23.

Según el decreto de necesidad y urgencia (DNU) se debe prohibir la circulación entre las 0 y 6 de cada día.

Según las jurisdicciones, las autoridades podrán sólo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

Además cada jurisdicción deberá implementar estrategias específicas y adaptadas a la realidad local en relación con la prevención, atención, monitoreo y control de su situación epidemiológica y deberá identificar las actividades de alto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente.

Asimismo, resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimento de las medidas definidas y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción.

En Misiones las restricciones serán más focalizadas por la pandemia

Al conocerse ayer detalles del decreto nacional 235/2021 que impone nuevas restricciones en gran parte del país, ante el avance del coronavirus, se destacó desde la administración provincial que no generaría grandes modificaciones en Misiones en las actividades económicas, administrativas, educativas o sociales, exceptos los ya citados departamentos de Guaraní, Montecarlo y Apóstoles, considerados de mayor riesgo sanitario.

Desde la provincia se detalló ayer que se seguiría en general con similar línea y decisión iniciada en los primeros meses del año pasado, cuando -en marzo- se recomendó reforzar medidas de bioseguridad en aquellos municipios con mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Las aperturas focalizadas que se hicieron en Misiones desde el inicio de la pandemia permitieron la casi plena actividad comercial, económica, educativa o social. Esto no tendría grandes cambios, exceptos algunos cuidados y limitaciones.

Desde el gobierno provincial indicaron que el trabajo seguirá como hasta ahora, sin cambios en lo que respecta a cómo se desarrollan los controles y actividades. De esta manera, más allá de las medidas de cumplimiento obligatorio, no implicará un cambio sustancial -y se seguirá con medidas focalizadas- en la actividad económica y social para los misioneros.

Sin embargo, en algunas comunas la situación puede variar. Como se indicó, el gobierno nacional observó que al 28 de marzo, de 48 departamentos del país que presentaban indicadores de riesgo elevados, aumentó el 3 de abril a 85 departamentos con alto riesgo epidemiológico.

No obstante, reconoce que la evolución de la pandemia varía entre jurisdicciones como también entre departamentos de una misma jurisdicción. Pero deja asentado que ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de Covid-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo. Y ante el acelerado aumento de casos, por disposición de la Nación se deben implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos. De esta manera, quedaron incluidos en Misiones los departamentos ya citados.

Desde el gobierno provincial, así como lo hicieron los intendentes, marcaron su disconformidad con el registro que realiza el Ministerio de Salud de la Nación, por considerar que no refleja la realidad de cada localidad, sino más bien una imagen estadística puntual y arbitraria. Sobre todo, según se explica, porque las estadísticas nacionales “tienen un delay” de varios días que hacen que la realidad que analiza esté atrasada.

Se aclara que las jurisdicciones con mayor ocupación promedio de camas de terapia intensiva son las provincias de Neuquén (83%), Santa Fe (76%) y también Tucumán (74%).

Conforme al protocolo

No obstante, el DNU sostiene que es fundamental que todas las actividades se realicen de conformidad con los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacional, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporándose a estos los requisitos adicionales o modificatorios dispuestos en el actual decreto y que se exigirán desde hoy, cuando comienza a regir la normativa.

La Nación, a su vez, faculta a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer medidas adicionales a las previstas en la presente norma, en forma temporaria, proporcional y razonable, siendo responsables del dictado de dichas restricciones en virtud de la evaluación sanitaria de los departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo.

Medidas que se aplicarán a todos sin excepciones

Las nuevas medidas que tienen alcance general deberán ser aplicadas en todo el territorio provincial son, principalmente, las que se expresan en el artículo 11 del mencionado decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional.

Allí se establecen dos prohibiciones. La de las reuniones sociales y la de los viajes de egresados o turismo grupal. Ambas actividades se verán modificadas en la tierra colorada.

Las reuniones

En lo que respecta a las reuniones sociales y familiares, en domicilios particulares, la provincia había dispuesto que podían incluir hasta 20 personas. Pero la disposición nacional modifica esto y reduce la cantidad a 10 personas. Disposición que será de cumplimiento obligatorio, pero que se sabe que es de un control muy difícil de hacer en el detalle.

Por otro lado, quedan suspendidos, con prohibición absoluta, los “viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales”.

Excursiones y turismo

En esa línea se dispuso que “las excursiones y actividades turísticas autorizadas se deberán realizar de acuerdo a los protocolos y normativa vigente, debiendo efectuarse exclusivamente en transportes que permitan mantener ventilación exterior adecuada de manera constante y cruzada”.

Esto último trae algo más de angustia al sector del turismo, que al menos seguirá teniendo la posibilidad de manejarse con los turistas que en grupo familiar o por cuenta propia podrán seguir llegando a la tierra colorada desde otros distritos del país. O con el turismo interno que no tendrá ninguna restricción y seguirá funcionando bajo los protocolos ya establecidos.

En tanto, respecto a las demás actividades económicas, recreativas, deportivas y de otra índole que se realizan en Misiones, fuera de la zona considerada de alto riesgo epidemiológico, todo seguirá como hasta ahora, sin cambios y con los protocolos aprobados por la Nación que vienen dando resultados positivos en la tierra colorada.

Zonas de alto riesgo

Un gran interrogante es qué pasará con las zonas de alto riesgo epidemiológico, que como ya se dijo, para el Ministerio de Salud de la Nación en Misiones son los departamentos de Apóstoles, Guaraní y Montecarlo. Departamentos que para Misiones no son los de mayor riesgo.

Lo primero que hay que decir es que un DNU tiene fuerza de ley, y por ello no puede ser desconocido por una provincia. Y no está en el espíritu del gobierno de Misiones ni en los municipios desconocer una norma nacional.

No obstante ello no cayó para nada vienen las comunas la imposición de restricciones a tres departamentos que no son considerados de riesgo, y que están en una provincia donde el sistema sanitario está sobrellevando la situación con holgura, con una meseta de casos alta, pero con sólo el 50% de las camas críticas ocupadas por casos graves de Covid-19.

Lo cierto es que serán los intendentes, en contacto permanente con la provincia, los que siguiendo de cerca la realidad diaria de la comuna definirán habilitación y cierre de actividades, según corresponda.