Subió la toma de créditos personales y disminuyó la financiación con tarjetas

De manera progresiva, el consumo se recupera después de un 2020 difícil en el plano social y económico. Ello se reflejó en la toma de créditos que concluyó el primer trimestre de 2021 con un crecimiento notable en comparación con el mismo período del año pasado, sobre todo, en lo que respecta al segmento de créditos personales, dinero que se volcó para el consumo.

En este sentido, entidades bancarias y casas de préstamos aseguraron que el ritmo de solicitudes aumentó mes a mes, siendo marzo el período de mejor desempeño. El regreso a la modalidad presencial de las clases y las vacaciones fueron los principales motivos que incidieron en el repunte. El promedio de pedidos rondó los 25.000 pesos, con posibilidad de devolución en hasta doce cuotas, consignaron. Y en esta línea, no sólo aumentó la demanda sino también la morosidad que pasó del 3% registrado el año pasado al 8% en los primeros meses de 2021.

En consonancia, el último reporte de First Capital Group señaló que a nivel nacional creció 4% en marzo comparado con febrero y significó su décima suba consecutiva, cuyo saldo se ubicó en 487.319 millones de pesos (ver Un alza tanto...)

En lo que respecta a los préstamos para las firmas, el año comenzó con un cambio de tendencia, al dejar de lado las solicitudes de dinero para sostener el empleo para volcarse de ello en pedidos para inversiones, en la búsqueda de renovar los equipamientos.

Por otra parte, desde Anses afirman que hubo una fuerte suba en Misiones los créditos que otorgan desde la entidad.

Sin embargo, desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se evaluó también que hay una menor oferta o limitaciones de planes nacionales o de bancos para la financiación. Y desde el sector comercial recordaron que con la limitación se deben buscar otras alternativas, como los préstamos personales.

“La baja de cuotas para pagar del Ahora 12 (que redujo su financiación en algunas líneas a 3 o 6 cuotas) es una muestra de la limitación que se ofrece para el consumo. Por otro lado no se observa que los bancos respondan al pedido que hizo el BCRA de propiciar préstamos a personas y empresas que no tenían créditos”, evaluó Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM). Vale recordar que entre los principales cambios del recientemente renovado Ahora 12, se cuenta que ya no habrá tres meses de gracia antes de primer pago en los planes de 12 a 18 cuotas. También se especificaron rubros en los que los plazos de pago son a 3 o 6 meses. Haene diferenció en tanto que “el Ahora Misiones ofrece 12 cuotas y no cobra un interés como si pasa con el Ahora 12”.

En tanto desde el sector comercial se apuntó que con la menor oferta de pagos sin interés, creció la recurrencia a los préstamos. “Se nota un menor financiamiento de las tarjetas y hay más gente que recurre a prestamos para concretar su compra”, comentó ayer un comerciante de esta provincia.

Más pedidos para la Anses

En cuanto a créditos para consumo, una de las propuestas que tiene gran demanda son las líneas que dispone la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para jubilados y pensionados. Agustín Aleman, Jefe Regional del Anses para el NEA explicó en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva FM la gran recurrencia que hubo este año de los créditos que se usaron para compras de electrodomésticos o pequeñas refacciones domiciliarias. “Misiones es una de las provincias que ha crecido muchísimo en solicitudes en esta etapa de pandemia. Así en enero tuvimos 1.736 créditos otorgados por un total de 85 millones de pesos, pero ya en febrero se llegó a 3200 créditos otorgados por un monto cercano a los 157 millones de pesos”, comentó el funcionario y destacó que para satisfacer la demanda desde el Anses se extendió el turno de atención horaria a los solicitantes.

Se precisó además que según se relevó desde el organismo nacional, el 80% de los beneficiarios de los créditos usarían el dinero para la compra de un electrodoméstico o realizar arreglos domiciliarios. “Nos pone muy contentos que la mayor parte de los jubilados y pensionados puedan usar su dinero para mejorar su calidad de vida y no como ocurría años atrás, cuando usaban los préstamos para comprar medicamentos o pagar deudas de servicios”, acotó. Se recordó que los créditos del Anses tienen un Costo Financiero Total de 29% y pueden ser devueltos hasta en 60 cuotas mensuales. “El promedio que estamos otorgando ronda los 48.000 pesos y en general se elige devolverlos en 60 cuotas”, precisó Aleman.

Meses de más pedidos

Por su parte, Damián Di Pinto, de Credi Sí, afirmó que en los últimos meses creció la demanda de créditos, además de un aumento en lo que respecta a la oferta desde otras casas del rubro. “Desde principio de año registramos un incremento en los pedidos de créditos, sobre todo de los personales, por montos en promedio de los 25.000 pesos. La demanda fue creciendo mes a mes, siendo febrero y marzo los meses con más operaciones por las vacaciones y por el regreso a las clases. Fueron préstamos que se volcaron directamente al consumo”, señaló en diálogo con El Territorio. “La pandemia provocó un cambio de tendencia, con el pedido de los créditos y uso de los plásticos. El crecimiento en este segmento de solicitudes y utilización fue creciendo ya desde mediados del año pasado, y tiene su mejor momento en lo que va del nuevo año”, agregó.

Los empleados estatales fueron quienes solicitaron los microcréditos, seguido por las fuerzas de seguridad y trabajadores de la esfera privada. “El comerciante no se animó a pedir créditos porque no sabe si va a poder afrontar la devolución, más aun teniendo en cuenta el clima de incertidumbre respecto de la pandemia”, añadió.

Asimismo, a la par del aumento en la demanda también se registró una suba en la morosidad. Según Di Pinto, el retraso en el pago pasó del 3% del año pasado al 8% durante los primeros meses de 2021.

Por su parte, Joaquín González, gerente de la filial Posadas del Banco Credicoop, subrayó que la reactivación económica de buena parte de las actividades empujó el crecimiento en el pedido de créditos, sobre todo, en el segmento personal. “Lo que es créditos viene en crecimiento desde noviembre y, hasta marzo, el crecimiento fue de 10 puntos respecto del período 2019-2020. Lo que si se notó en marzo fue el pedido de préstamos, que estuvo íntimamente ligado con un mayor consumo, que significa un signo de recuperación”, precisó. Al mismo tiempo, observó un alza en el empleo de las tarjetas de crédito, en consonancia con los mayores pedidos crediticios. En lo que respecta a los pedidos por parte de las empresas, sostuvo: “Para las firmas, se pasó de los créditos para sostener el empleo a solicitudes para inversiones, renovar equipamiento o maquinarias”.



Un alza tanto mensual como interanual

Según reportó la consultora First Capital Group, en marzo el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 2,9 billones de pesos, que representó un aumento del 46,5% anual y

de un 4,6% en el análisis trimestral del 2021 frente al mismo período de 2020. Asimismo, precisaron que la línea de préstamos comerciales tuvo una baja del 4,6% en el tercer mes del año, y significó una merma del 0,3% respecto del primer trimestre del 2020.

En tanto, la línea de préstamos personales creció 4% mensual (de febrero a marzo), siendo el décimo mes consecutivo con porcentaje favorable.

En el análisis el primer trimestre del año, se registró un alza del 9,4% respecto del mismo período del año pasado.

“Continúan creciendo las colocaciones del mes con relación al mes anterior y a su vez marcando un nuevo valor record en términos absolutos de colocaciones mensuales, lo que lleva a pensar que este segmento de financiamiento alcance nuevamente el monto de la línea de tarjetas de crédito tal como era a mediados del 2019, hoy alcanza a poco más que la mitad. El inicio del ciclo escolar y el fin de las vacaciones siempre generaron necesidades financieras adicionales que se manifiestan con el auge de las colocaciones”, dijo Guillermo Barbero, socio de la entidad.

En cifras

$25.000

El monto promedio de crédito personal solicitado por la clientela. La demanda creció mensualmente y el capital se destina para consumo.

8%

El porcentaje de morosidad para la devolución de los préstamos, cifra que creció en los últimos meses. El año pasado, el valor se ubicó en torno al 3 por ciento.