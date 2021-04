El Covid-19 está afectando más a las personas de entre 40 y 50 años de edad

jueves 08 de abril de 2021 | 6:05hs.

La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advirtieron la preocupación por el incremento en los contagios de Covid-19, siendo la mayor proporción en jóvenes y edades medias de la vida, entre 40 y 50 años.

“Se está viendo en Argentina que más gente joven, adultos, es la que más se contagia, pero es menos frecuente que desarrollen cuadros severos, lo que no significa que no lo van a tener. Se trata de la gente que todavía no está vacunada, ya que por lo general recibieron la vacuna los adultos mayores”, señaló en diálogo con El Territorio Laura Barcán, médica infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), que reforzó la premisa de que la edad representa el principal factor de riesgo.

“La edad es uno de los factores que más influye en la celeridad de la enfermedad, más que la diabetes, más que el trasplante, la hipertensión. Con la edad uno va sumando comorbilidades”, subrayó Barcán.

Misiones, si bien se encuentra en una meseta de casos desde hace tres meses, no está marginada de los vaivenes de la pandemia. Los especialistas locales también establecen que los más expuestos, en el rebrote de la enfermedad, son los adultos de entre 40 y 50 años con factores de riesgo. “Se ha visto en muchos lugares, en Israel, donde hay una gran cobertura de vacunas, que los adultos mayores, que son los primeros que se vacunaron, casi no ocupan salas de terapia intensiva y casi no se enferman; los nuevos enfermos son los que se vacunaron por último o los más jóvenes; son excepcionales los casos graves”, había manifestado el infectólogo, Oscar López, al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En ese sentido, el especialista que se desempeña en el hospital de Pediatría Fernando Barreyro, de Posadas, marcó una diferenciación en el contagio: “Hay más actividades, es decir, más gente laboralmente activa y por ende con más riesgo de enfermarse, por un lado; y con respecto a los menores de 30 años, donde hay aglomeración de personas en las llamadas fiestas clandestinas, está comprobado que es donde hay más riesgo de contagio”.

“Los que tienen más riesgo de hospitalización, del grupo de adultos jóvenes, serán los que tengan factores de riesgo. En el adulto de 50 años sin comorbilidades los riesgos de hospitalizarse van a ser mínimos, lo que no significa que no deban cuidarse, tanto el que ya se vacunó, como aquel que ya tuvo la enfermedad, como aquel deportista que es súper sano porque puede padecer el virus igual que cualquier otro”, indicó.

Según manifestó el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, en la provincia, en el sector público, se realizan 1.700 test de Sars-Cov-2 siendo 0,10% el índice de positividad. Misiones cuenta con Centros de Testeos Rápidos habilitados en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú. La demanda de los hisopados varía, en tanto, es común que sean los jóvenes y adultos quienes más lo requieran, dado que es el grupo activo que está en movimiento.

“Aunque estos grupos poblacionales -adultos jóvenes- sufren en su mayoría cuadros benignos, no están exentos de cuadros graves o de Covid-19 persistente o prolongado con gran impacto sobre la calidad de vida. Además, quien sufre un cuadro leve o asintomático puede contagiar a una persona de riesgo”, señalaron en un comunicado los médicos de la Sección Infecciones Respiratorias de la AAMR.

Covid en niños y adolescentes

Por su parte, Guillermo Frada, pediatra especialista en Alergia ​y Neumonología de Ámbar, Casa de Salud, de Posadas, destacó que hubo un notable incremento en las consultas de niños, adolescentes y los padres que cursaron la enfermedad.

“Estamos viendo más consultas y hay una serie de factores que influyen, la Semana Santa, el retorno de la presencialidad en las escuelas, las nuevas cepas y el relajamiento de las medidas de higiene. Todo esto contribuye a que hayan aumentado los casos y que estemos en un lugar peligroso ahora”.

“En los chicos el Covid no sólo aparece como tos y catarro sino con ronchas o urticarias, puede aparecer de otras maneras no tan clásicas”, señaló el neumonólogo.

Ante la consulta de si trata rehabilitación de casos pediátricos, sostuvo que “sí, hemos tratado; son los menos en cuanto a la gravedad de los casos pero no son tan pocos en cuanto a la cantidad”.

“En el caso de los chicos hay una reacción inflamatoria importante que aparece después de la tercera semana de la infección, que son como ronchas, afectación cardíaca y otros órganos, gracias a Dios rara, una en mil. No tenemos evidencia de que haya aumentado”, detalló.

