Reducen edad de autoridad de mesa y extenderían el horario de votación

El Tribunal Electoral de Misiones, transita una semana de últimas definiciones, antes de generar el padrón definitivo. Por estas horas, las máximas autoridades como es el presidente Roberto Rubén Uset y los vocales Carlos Jorge Giménez y Andrés Poujade, deberán decidir si habrá o no extensión horaria en especial en cuanto al cierre del horario de votación y si será o no, necesario recurrir a otros espacios como centros de votación que no sean las escuelas. Por lo demás, ya están definidas diversas medidas sanitarias, para proteger a elector y las autoridades de mesa, como indicó la secretaria del Tribunal Electoral de Misiones, Gisela Hendrie.

Como se viene informando Misiones elegirá el 6 de junio, 20 diputados provinciales titulares y otros siete suplentes. Además, en doce municipios, se renovarán en algunos casos concejales o se votarán para elegir convencionales constituyentes o defensor del pueblo. En Misiones, hay un registro de 943.000 electores en total, que podría tener una pequeña modificación al cierre del citado padrón definitivo. Como se sabe, el voto de los jóvenes de entre los 16 años y 18 años, es voluntario. En tanto, a partir de esa edad y hasta los 70 años es obligatorio. Según el padrón actual, en la actualidad hay unos 168.000 ciudadanos mayores de 60 años dentro del rango obligatorio para votar. A su vez, se estableció que están en condiciones de ser autoridades de mesas, los que tengan entre 18 año y sólo hasta 59 años de edad. Con anterioridad podían podían excusarse de dicha carga publica, justificando únicamente tener 70 o más edad. Ahora se encuentren comprendidos en el grupo de riesgo.

Hendrie, en entrevista con el programa de televisión Meta Data producido por El Territorio, repasó de qué manera el Tribunal Electoral tomó el modelo y el protocolo a ser implementado en Misiones para las elecciones del 6 de junio - que por ahora- representa a nivel provincial la primera en el país. “Es un calendario distinto, pero con iguales características al 2019, donde le sumaremos hábitos que hemos adquirido a diario y que hemos visualizado también en elecciones en el mundo”.

Explicó que si bien se tomó nota de cómo se votó en pandemia en otras partes del mundo, el armado del protocolo se basó en las características, costumbres y las conductas de los misioneros en el momento de votar. “Sobre estos aspectos se fueron trabajando en reuniones periódicas con los ministerios de Gobierno y de Salud. Cada una de las medidas que fue tomando el Tribunal Electoral tiene que ver con medidas sanitarias, que garanticen el ejercicio del sufragio para el 6 de junio”, sostuvo la secretaria del Tribunal.

Hendrie, recordó que de esta manera “también incorporamos la figura del guía sanitario que estará en forma constante acompañando al votante, para sanitizar las manos, recordarles el uso correcto del tapabocas, mantener las distancias; son todas medidas, que están llevando adelante el Tribunal y que se están ejecutando, en garantía y seguridad” para los ciudadanos.

¿Algo tan tradicional para el elector como llevar mate o tereré, esta vez no estará permitido?

El llevar mate o tereré, conlleva a bajarse el tapaboca y en la fila, se produce la charla con el otro sin el tapaboca. Aunque parezca un detalle, hace a la concreción de las medidas sanitarias.

¿Esa restricción también se extiende a las autoridades de mesa?

La restricción es para el elector, que debe ir a sufragar y tras emitir su voto, retirarse del centro de votación; es inmediato. No podemos imponer esa restricción de no consumo de una infusión a las autoridades de mesa que van a estar desde la 7 de la mañana hasta finalizar la extensa jornada.

¿También se resolvió la habilitación de hasta siete mesas por centro de votación?

Se reducen las mesas y ampliamos los centros de votación. Teníamos 362 y ahora estamos rondando ya 450 centros de votación. No reducimos la cantidad de electores por mesa que sigue siendo 350 electores, para evitar que haya muchas más mesas que actualmente asciende 2.790 mesas nacionales y 21 mesas de electores extranjeros.

¿Habilitarán otros lugares que no sean escuelas como centro de votación?

Serán preferentemente centros de educación, pero es probable que se sumen otros lugares. En esta semana tenemos que cerrar, porque se generará el padrón definitivo e imprimir. Es probable que se sumen algunas instituciones no educativas.

¿El horario habitual de votación se mantendrá o se extenderá?.

Es probable que haya una extensión horaria. El Tribunal estaría definiendo en el transcurso de esta semana, si habrá o no extensión horaria. No creo que sea el inicio, lo cual se va a mantener a partir de las 8 de la mañana; pero, se está evaluando esta determinación de extensión entre el presidente y los vocales que van a definir.