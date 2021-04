Denunciaron por lesiones y amenazas al hijo de un ex intendente de Oberá

Un mínimo incidente de tránsito habría derivado en una brutal agresión y amenazas por parte de Horacio O., empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) e hijo de un ex intendente de la ciudad, en perjuicio de Luis Alberto (44).

En la denuncia radicada ante la Seccional Segunda, el damnificado precisó que ayer alrededor de las 19 estacionó su auto sobre calle Jujuy, casi avenida Sarmiento, circunstancia en la que rozó a otro vehículo estacionado sobre la misma arteria.

Tras descender de su Volkswagen Suran color gris, dominio IID 729, constató que el citado roce produjo un rayón en el paragolpes delantero de un Ford Mondeo color negro, patente NJD 437.

“Al ver que rayé un auto ajeno esperé un rato para ver si venía el propietario, pero como tardaba le dejé una nota con mis datos en el parabrisas. A las 21.28 me llamó y me dijo si podía acercarse a mi casa, a lo que le dije que sí porque mi intención era solucionar el problema mediante el seguro”, precisó en damnificado en diálogo con El Territorio.

Diez minutos después de la comunicación, el propietario del Mondeo se presentó en el domicilio con otro hombre. El dueño de casa salió para dialogar, sin imaginar que sería agredido.

“Me presenté y le pasé la mano, y cuando le iba a saludad a la otra persona, el primero me pegó una trompada en la cara. Me sorprendió, no entendía nada. Me empezó a gritar que quería que le pague o iba a buscar un chumbo para llenarme a balazos”, detalló.

Al escuchar los gritos intervino Tamara F., esposa del agredido, quien trató de calmar al violento y llamó a la Policía.

“Estaba descontrolado, gritaba y amenazaba. Una locura lo que hizo porque en todo momento mi esposo le dijo que quería solucionar el problema con el seguro. Cuando llamé al 911 el agresor fue. Mi esposo está muy lastimado y afectado por todo lo vivido, al igual que mis dos hijos que son chicos. La verdad que tenemos mucho miedo por el accionar de esta persona tan violenta”, subrayó.