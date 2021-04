Cartelera Sci-Fi en los estrenos del Imax

miércoles 07 de abril de 2021 | 9:34hs.

Desde este jueves, el Imax del Conocimiento renueva su programación con dos filmes de ciencia ficción, una ambientada en un futuro distópico (Caos: el inicio) y la otra, retoma el universo de Marvel y los X-Men (Los nuevos mutantes). Adquirí los tickets en la web agendadelconocimiento. com.ar o en la App del IMAX.

Adherido a la normativa nacional para la reapertura de los cines, el IMAX del Conocimiento continúa con los cuidados ante el Covid-19 y ha desarrollado en este sentido un protocolo sanitario que garantiza la seguridad tanto de los espectadores como de sus trabajadores. De esta manera, la capacidad total se ha reducido y sólo está habilitado el 50% de sus butacas, las que además son asignadas conformando burbujas sociales de hasta seis personas.

Caos: el inicio

El film traslada al espectador a un pequeño poblado de alguna galaxia lejana en un futuro distópico: allí las mujeres no existen y los hombres pueden escuchar e incluso ver los pensamientos de los otros. Es el año 2257 y esta “sociedad de la transparencia” determina que los pensamientos propios e íntimos sean ya imposibles. Pero esta transparencia esconde sin embargo un secreto trágico que se pone en peligro cuando una mujer (Daisy Ridley, la “Rey” de Star Wars), literalmente, “cae del cielo”. Tom Holland (Spiderman) es el héroe que intentará mantener a salvo a la primera mujer en una travesía que quiere desafiar las leyes de este pueblo.

Este film está basado en la primera novela (El cuchillo en la mano) de la trilogía Chaos Walking del novelista estadounidense Patrick Ness, a la que le siguieron La pregunta y la respuesta y De hombres a monstruos.

Los nuevos mutantes

Llega al IMAX del Conocimiento el 13º filme de una saga cinematográfica que comenzó hace veinte años con X-Men, de Bryan Singer (2000). En esta última versión, los personajes de Marvel están internados en un hospital psiquiátrico, que regentea la doctora Reyes (Alice Braga). Son mutantes incapaces de controlar aún sus poderes, y allí estarán hasta que los “curen” o los maten. Los nuevos mutantes son cinco: tres mujeres, dos varones, todos con pasados traumáticos.

Protagonizado por Maisie Williams (“Arya” en Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Charlie Heaton (Stranger Things), Henry Zaga (13 Reasons Why) y Blu Hunt (The Originals), entre otros.

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 8 al domingo 11. (2D + 13)

Jueves 8

A las 18 Caos: el inicio (Subtitulada)

A las 21 Los nuevos mutantes (Subtitulada)

Viernes 9

A las 18 Los nuevos mutantes (Subtitulada)

A las 21 Caos: el inicio (Subtitulada)

Sábado 10

A las 18 Caos: el inicio (Subtitulada)

A las 21 Los nuevos mutantes (Subtitulada)

Domingo 11

A las 17 Los nuevos mutantes (Subtitulada)

A las 20 Caos: el inicio (Subtitulada)

Tarifas

Entrada general 2D $400. Menores de 12 años y jubilados $350. Tickets disponibles en la web agendadelconocimiento.com.ar o en la App del IMAX.