Hay dos nuevos detenidos por el robo al cambista

miércoles 07 de abril de 2021 | 6:05hs.

Casi dos semanas después del atraco millonario a un empresario cambista en el microcentro posadeño, los cinco sospechosos fueron detenidos por la Policía de Misiones y están a disposición de la Justicia. Es que en la víspera, fueron atrapados los dos prófugos que tenía el caso, dos hombres de 44 y 38 años.

Se trata, según detallaron fuentes policiales ligadas a la investigación, de Sergio G. (38) y Ramón C. (44), señalados como los autores materiales del robo. Es decir, serían los motochorros que abordaron a la víctima para sacarle el dinero y huir con una motocicleta 110 por las arterias céntricas.

En este sentido, los voceros consultados añadieron que fueron incautados una importante cantidad de dinero en diferentes divisas, además de un arma de fuego, la motocicleta presuntamente utilizada y prendas de vestir que podrían coincidir con la descripción que la víctima dio de sus asaltantes.

Se hicieron tres allanamientos en la víspera, todos con la presencia del titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, el juez Marcelo Cardozo. Los sabuesos de la División de Investigaciones de la UR I identificaron a los presuntos asaltantes en el barrio A3 -2, por lo que se montó un operativo con varias dependencias de la Unidad Regional I de Posadas.

Primero ingresaron en una casa de la manzana 27, donde sorprendieron a Sergio G., quien quedó inmediatamente esposado. En el lugar también hallaron una Honda Wave blanca y negra -no una Motomel como se había dicho anteriormente- en la que se habrían movilizado los delincuentes. También se incautaron zapatillas, una campera y una bermuda.

Después, previa autorización del dueño, irrumpieron en la manzana 29, donde estaba Ramón “El Porteño” C. En la habitación que se encontraba estaban escondidos cerca de 100.000 pesos distribuidos en dinero argentino, reales y dólares. También había una pistola 9 milímetros marca Browning, sin cargador y un celular nuevo, aún en su caja.

Al cierre de esta edición, se estaba haciendo un allanamiento en un tercer punto, donde los pesquisas lograron dar con cerca de 2.500 dólares y 200 euros que serían parte del botín. Se tratan de más de 250.000 pesos, teniendo en cuenta una cotización oficial en la víspera.

Mañana violenta

El hecho ocurrió el jueves 25 de marzo, cerca de las 7 de la mañana en pleno microcentro posadeño. Según la denuncia de Ariel A. (46), cuando salía hacia su negocio, la mochila en la que llevaba 5,6 millones de pesos le fue arrebatada por un sujeto que lo golpeó fuertemente en la cabeza -cree que con un arma- y luego huyó para subirse a una motocicleta con un conductor que lo esperaba a pocos metros. La situación fue advertida por uno de los custodios, que aún esperaba a un compañero, pero que no pudo -o no atinó- a impedir el robo.

Al otro día del hecho fueron detenidos los custodios, dos ex policías que la víctima contrató para que lo cuiden, debido a que constantemente se movía con plata que era destinada al cambio de divisas en el mercado negro. Los ex uniformados fueron identificados como Gustavo G. (41) y Cristian P. (37), quienes no habían colaborado con la entrega de sus móviles, algo que acrecentó las sospechas sobre ellos.

Después cayó Emanuel S. A. (30), cabo primero del Ejército Argentino. Al él, la pesquisa lo señala como el autor intelectual del golpe y tiene en contra una prueba tan contundente como sorprendente: en su lugar de trabajo, en la Compañía de Comunicaciones Monte 12, fue hallado lo que sería parte del botín.

Se tratan de 1,7 millones de pesos al cambio oficial, que estaban ocultos en una radio estación a la cual solo él tenía acceso. Además de su actividad militar, el cabo ofrece servicios de instalación de equipos de seguridad e hizo varios trabajos para el denunciante.

En su declaración indagatoria el hombre dijo que actuó amenazado por los custodios, quienes lo obligaron a esconder el dinero sustraído, aunque esto deberá ser probado por la investigación. Los ex policías, en tanto, se abstuvieron a declarar y todos fueron imputados por el delito "robo calificado" y aún siguen tras las rejas.