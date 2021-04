Miley rockea a puro covers y pone a sus pies al género

miércoles 07 de abril de 2021 | 6:00hs.

Ya no hacen falta pruebas para dejar en claro que el rock le queda muy bien. Pero si sus versiones de ‘Heart of Glass’ de Blondie o ‘Zombie’ de The Cranberries no alcazaron, Miley Cyrus redobló la apuesta con covers en vivo de ‘We will rock you’ y ‘Don’t stop me now’, de Queen.

Así, la artista estadounidense de 28 años, que se distingue en la escena musical por su voz ronca y sus melodías rítmicas más cercanas al pop, validó una vez más su veta rockera, que incluye numerosos covers de clasicos del género, muy bien recibidos por el público y la crítica.

Con un derroche de potencia, carisma y talento en dosis justas, la cantante fue la animadora del momento más importante de la NCAA, la liga de basket universitaria estadounidense el fin de semana.

Es que el campeonato entró en su etapa definitoria, el Final Four, y, desde Indianapolis, la artista le puso música al deporte. Enfundada totalmente en cuero y botas de vinilo, llegó caminando desde los camarines del Lucas Oil Stadium y desató un vendaval sobre el escenario, describió el sitio especializado en música La Viola.

“Miley hizo un set completamente al palo, sin cortes, después de la victoria de los Baylor Bears sobre los Houston Cougars. Abrió con las dos versiones de Queen para luego cerrar con su propios clásicos ‘Midnight Sky’, ‘Wrecking Ball’ y ‘American Woman’, de la banda canadiense The Guess Who”, describió el sitio.

La rubia cantó, bailó, se revolcó por el piso y dejó en claro que en vivo tiene una versatilidad pocas veces vista. A su alrededor, una puesta tremenda de pantallas y escenario con escalones y varios niveles. Los fans siguieron el concierto respetando las medidas de distanciamiento social.

Claramente, recibió una gran cantidad de halagos en las redes por su actuación. Su padre, la estrella del country Billy Ray Cyrus, escribió en Twitter: “Wow, excelente desempeño, gracias a los primeros en responder por su servicio y sacrificio”. Como es habitual, en su Instagram mostró el paso a paso de la presentación: desde su llegada al lugar, parte de su camarín, su vestimenta, prueba de sonido y hasta parte del concierto No es la primera vez que la cantante se presenta en un show deportivo. De hecho, lo hizo en el más importante de todos a nivel mundial: participó en el concierto previo del Super Bowl LV, en Tampa, Florida. Ahí tocó éxitos como ‘High’ y ‘Edge of midnight’, de su álbum Plastic Hearts, editado el año pasado.

Cabe recordar que Cyrus tiene la sana costumbre de reversionar clásicos que se apoyan en guitarras fuertes: el año pasado causó furor al tocar un clasico de Blondie.

Y queda una cuenta pendiente: la artista se declaró fanática de Metallica y dijo que quería hacer un disco solo con temas de esa banda.

Miley reveló que ya está trabajando en el álbum con versiones de la mega banda de San Francisco, y que podría ver la luz este año. Adelantó que tendrá estelares colaboraciones. El año pasado, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, elogió la versión de Miley de ‘Say hello 2 heaven’ de Temple of the Dog, interpretada en un tributo a Chris Cornell.