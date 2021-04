Por falta de portero, las clases del nivel superior en la Normal 12 de Irigoyen serán virtuales

La Escuela Normal Superior N°12 de Bernardo de Irigoyen no cuenta con portero para el turno noche, que corresponde al nivel superior de esa casa de estudios, por tal motivo el cuerpo docente y directivos decidieron iniciar las clases de manera virtual, mientras esperan una solución para ese inconveniente, ya que sin personal de servicio, no estarían dadas las condiciones de bioseguridad para la prevención del coronavirus.

El trámite ya está iniciado ante las autoridades competentes y cuentan además con el aval del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante local.

Al respecto, El Territorio dialogó con la vicerrectora de la institución, Bella Espinosa, quien comentó: “Tras una reunión con todo el personal docente y directivos se decidió seguir con las clases virtuales del nivel superior porque no tenemos personal de servicio para limpiar, sobre todo los baños y asientos. En este nivel son más de 180 alumno que diariamente concurren a la escuela, son dos carreras en diferentes cursos, la escuela se recibe limpia porque tenemos personal de servicio a la tarde, pero cada vez que los recreos finalizan, tienen que ser limpiados los baños y los espacios comunes, entonces por esa razón es que el cuerpo de profesores juntamente con el equipo directivo decidió continuar con las clases, pero de manera virtual porque no están dadas las condiciones de seguridad e higiene para el alumnado”.

Siguiendo esa línea agregó: “no podemos correr el riesgo porque no hay seguridad tanto para los alumnos de la noche como para el turno mañana, porque por la mañana ingresa a las 7 de la mañana y la escuela no se encuentra en condiciones higiénicas, si bien tenemos portero en el turno mañana, pero la escuela es muy amplia y no se limpia por la noche”.

“Los profesores de las dos carreras están con muchas ganas de volver a las clases presenciales, es más fácil porque en Bernardo de Irigoyen se corta mucho la luz y por ahí estamos en la mitad de la clase y te quedas sin poder desarrollar los temas, porque al cortarse la luz se corta también Internet y con ello tenemos muchas complicaciones, pero todos los profesores estamos de acuerdo de volver a la presencialidad, pero que se den las condiciones de higiene y seguridad, cumpliendo con todos los protocolos”, enfatizó.

“Ya se hicieron las gestiones correspondientes ante las autoridades educativas y también hablamos con el presidente del concejo deliberante local y el intendente, que ya tienen conocimiento de la situación y transmitieron al Consejo General de Educación el pedido de personal de servicio, estamos aguardando una respuesta concreta porque tenemos espacio y tenemos ganas de volver a dar clases presenciales pero garantizando la salud de toda la comunidad educativa, los profesores de la institución en su mayoría ya se han vacunado con la primera dosis y algunos ya se vacunaron con la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19”, completó.