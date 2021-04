Pozo Azul: sin respuestas, padres vuelven a cortar la ruta pidiendo nuevo edificio escolar

martes 06 de abril de 2021 | 9:09hs.

Dando continuidad al reclamo iniciado ayer, padres y vecinos del kilómetro 90 de Pozo Azul, vuelven a cortar la ruta provincial 17, en pedido de un nuevo edificio escolar, docentes, portero y un tinglado techado para la escuela 902, cuyas instalaciones datan de 20 años, son de madera y se encuentra en avanzado estado de deterioro. El tránsito es liberado cada tres horas.

En el lugar de la protesta son alrededor de 100 personas las que se suman a acompañar el pedido de los padres quienes, luego de hacerse cargo del mantenimiento de la escuela por dos décadas, exigen un nuevo edificio escolar de material, para que los más de 105 alumnos puedan desarrollar sus tareas educativas en un ambiente seguro sin estar expuestos a posibles accidentes. Además solicitan más docentes ya que desde primer grado a séptimo los alumnos son atendidos por cuatro maestros y suman al petitorio un aula para Nivel Inicial, portero y un tinglado.

“La escuela tiene más de cien alumnos, no puede ser que tengamos pocos maestros, no tengamos portero en un contexto epidemiológico complicado, ni mencionar las pésimas condiciones del aula y que toda actividad los niños deben realizar a la intemperie, haga frío, llueva o calor. No vamos a bajar los brazos hasta obtener respuestas concretas, se habla mucho de dignidad e igualdad de oportunidad, eso acá en la 902 no existe”, aseguraron los padres en diálogo con El Territorio.

Los padres afirman que no aceptan un nuevo edificio de madera, que el mismo sea de material y que una autoridad del Ministerio de Educación se acerque para firmar un acta donde figure la fecha de inicio de obra.

Esa mañana el corte se lleva a cabo desde las siete, a la altura del kilómetro 90, sobre ruta provincial 17, liberando el tránsito cada tres horas. En el lugar brinda asistencia efectivos de la Policía y Gendarmería.