Murió Paul Ritter, reconocido actor de Chernobyl y Harry Potter

martes 06 de abril de 2021 | 8:53hs.

El actor británico Paul Ritter, reconocido por su dilatada trayectoria que incluyó apariciones en la serie "Chernobyl" y en "Harry Potter y el misterio del príncipe" murió en la noche del lunes. Tenía 54 años y sufría de cáncer de cerebro.

Así lo confirmó su agente al diario británico The Guardian este martes por la mañana.

En un comunicado, su agente dijo que el actor, que también apareció en numerosas películas como "Quantum of Solace", murió en su casa con su familia a su lado.

“Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche”, dijo su agente, y agregó: “Murió en paz en casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado".

“Paul era un actor excepcionalmente talentoso que interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria. Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho", concluyó su agente.

Robert Popper, el creador de la comedia "Friday Night Dinner" en la que Ritter participó, compartió sus pensamientos en redes sociales tras conocer la noticia.

“Devastado por esta noticia terriblemente triste. Paul era un ser humano encantador y maravilloso. Amable, divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado", escribió en su cuenta de Twitter.

En 2019, Ritter mostró su calidad con una actuación aterradora como Anatoly Dyatlov en la galardonada serie de HBO, Chernobyl.

Toby Whithouse, quien escribió el thriller de espías "The Game", que Ritter protagonizó en 2014, dijo: “Esta es una noticia terrible y devastadora. Paul era un actor deslumbrante, un chico encantador y encantador. Qué espantoso ".

El actor británico Shaun Dooley lamentó la "horrible noticia" y escribió: "Paul era un actor increíble y, lo que es más importante, un hombre absolutamente encantador. Un honor haberlo conocido y trabajado con usted señor. Descansa en paz Paul. Enviando amor a su familia".

Ritter ganó una gran popularidad en el Reino Unido en los últimos años por interpretar al patriarca de la familia en la comedia "Friday Night Dinner" de Channel 4, pero fue un rostro reconocible en numerosas películas, programas de televisión y obras de teatro. Fue nominado para un premio Olivier en 2006 por su actuación en "Coram Boy" y para un premio Tony por su papel protagónico en 2009 en "Norman Conquests".

Después de su debut en el famoso drama policial "The Bill" en 1992, Ritter protagonizó películas como "Son of Rambow", "Harry Potter y el misterio del príncipe" donde interpretó al mago Eldred Worple. Otro papel notable fue Guy Haines en la película de James Bond "Quantum Of Solace".

Ritter fue visto recientemente en la miniserie "Chernobyl" de HBO interpretando a Anatoly Dyatlov, el supervisor al que se culpó por no seguir los protocolos de seguridad que llevaron al desastre nuclear, y aparecerá en el drama de la Segunda Guerra Mundial "Operation Mincemeat".