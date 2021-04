Matías Morla aseguró que a Maradona "lo abandonaron" y que "murió solo"

martes 06 de abril de 2021 | 7:33hs.

Matías Morla, el abogado de Diego Armando Maradona, aseguró hoy que al exfutbolista "lo abandonaron" y que "murió solo", y señaló que aguarda los resultados de la junta médica dispuesta por la justicia para opinar sobre el desempeño del médico Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa en la que se investiga el fallecimiento del "Diez".

"Cuando Maradona estaba mal yo me daba cuanta. A Maradona lo abandonaron. Se murió solo", señaló el letrado esta noche en el programa TV Nostra y apuntó así contra Dalma y Ganinna Maradona y Claudia Villafañe.

En relación a la investigación por la muerte del "Diez", Morla aseguró que "las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas".

"La Justicia en la Argentina rara vez actuó así. Hacen una junta médica con las mejores profesionales de la Nación. Yo ni siquiera coloqué un perito porque son los mejores y los más distinguidos de cada área", sostuvo.

Y agregó: "Yo creo que la fiscalía no duerme desde el 25 de noviembre".

En tanto, sobre su relación con el neurocirujano Luque (39) y su eventual responsabilidad por la muerte de Maradona, Morla prefirió no dar su opinión hasta que la Justicia no avance con los resultados de la junta médica.

"Yo creo que la justicia está haciendo un gran trabajo, y como abogado decirte que tuvo una responsabilidad cuando no está la junta médica concluida, No (le parece)", sostuvo, aunque señaló que "no le gusta" cuando se dice que Maradona "agonizó" y que tuvo "síntomas alevosos" antes de su deceso.

Por su parte, el equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrados por sus dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya comenzó a analizar es un posible cambio de calificación para algunos imputados.

Los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no sólo de sumar nuevos imputados, sino también de agravar la acusación y pasar de un "homicidio culposo" por negligencia médica a un "homicidio con dolo eventual", es decir, cuando el autor debió representarse que con su accionar podía ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la actual calificación se prevé de 1 a 5 años de prisión, pero con la segunda opción, el rango se eleva a entre 8 y 25 años, un delito no excarcelable.

Los principales imputados en el expediente son Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov (35).

Aparte de Luque y Cosachov, los otros cinco profesionales de la salud imputados que por el momento tiene la causa son el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almirón (37); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).

Pero los magistrados ya tienen bajo la lupa la actuación de algunos miembros del entorno que convivían con Maradona y, más hacia arriba en la cadena de responsabilidades, a sus empleadores, es decir, su abogado y representante Morla.

Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre donde transitaba una internación domiciliaria que está bajo investigación.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".