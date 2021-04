Chiquito, ¿al Xeneize?

martes 06 de abril de 2021 | 6:01hs.

La noticia llegó desde Inglaterra y estalló como una bomba, porque Boca tiene el arco bien cubierto desde hace tiempo: “Sergio Romero está cerca de pasar a Boca desde el Manchester United como agente libre”. ¿Es posible? ¿Por qué Riquelme y su Consejo de Fútbol irían en busca de otro arquero? ¿Puede irse finalmente Esteban Andrada?.

Lo primero y fundamental es que Chiquito termina su contrato con los Diablos Rojos a mediados de este año. Ya estuvo cerca de dejar el club inglés en el mercado de pases anterior, cuando los medios de ese país revelaron que llegó a despedirse de sus compañeros, aunque finalmente sobre el cierre del libro de pases el club decidió inscribirlo en el plantel para la Premier League.

Sin embargo, Romero la siguió teniendo complicada tapado por el titular David De Gea y el regreso de Dean Henderson, quien tomó los minutos en el equipo alternativo que antes eran suyos, por lo cual el arquero argentino no sumó minutos en este primer semestre del 2021 y su salida está más que confirmada.

El Inter de Miami de la MLS, equipo en el trabaja Sebastián Saja, y el Brighton inglés que tiene a Alexis Mac Allister ya se fijaron en él en los últimos meses. Pero en estos días los medios británicos señalaron otro destino para el arquero de 34 años: seguir el camino de Marcos Rojo, de Manchester a La Boca.

Primero, días atrás, la prensa inglesa reveló que Boca estaba trabajando para convencer a Romero y ahora, a través de una cuenta partidaria del United y también por un periodista especializado en transferencias, confirmó el pase diciendo que ya está “listo un contrato por dos años”.

Además, The Sun contó tiempo atrás que Chiquito quería desprenderse de su mansión de 3,5 millones de libras ubicada en Cheshire, al noroeste de las islas, lo que sería una clara señal de sus intenciones de cambiar de aire.

El arco de Boca

¿Que Boca tiene a Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García? Eso es cierto, pero en el club no pierden de vista que Andrada hace tiempo que viene reclamando una transferencia. “Uno arrancó a jugar de grande, uno no está salvado. Si me tengo que retirar hoy, tengo que buscar trabajo porque mi familia no está bien económicamente”, contó el arquero a fines del año pasado.

A los 30 años, espera dar el próximo salto. Para lo cual un empresario ya tiene un poder del club para ofrecerlo en Europa. Y casualidad o no, el representante que tiene el poder es Kristian Bereit, el mismo de Rojo y de... Romero desde mediados del 2020.