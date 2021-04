Realidad virtual, la nueva forma de mostrar la vivienda

lunes 05 de abril de 2021 | 0:00hs.

Las herramientas de realidad virtual para la industria de la construcción están cada vez mejor y más optimizadas.

De ser una novedad hace unos años, lentamente se está convirtiendo en un medio que está transformando la manera en que los profesionales de la industria de la construcción se comunican, crean y experimentan contenido. Esta herramienta ofrece interacciones rápidas y la oportunidad de refinar diseños en colaboración con clientes, ofreciendo una experiencia más inmersiva en diseños arquitectónicos, pero también en productos y áreas relacionadas con la construcción espacial.

La realidad virtual permite ver el entorno de una vivienda en construcción a través de un dispositivo. Gracias a ello, esta tecnología permite transformar la realidad, ofreciendo una nueva dimensión gracias a la incorporación de información digital adicional al contexto.

Lo interesante para el propietario es que se puede visualizar en un dispositivo móvil cómo quedaría una determinada construcción sobre el terreno. O ver en tiempo real las fases de avance de un proyecto. Incluso visualizar cómo quedaría la decoración de un espacio integrando muebles virtuales en una habitación real.

Muy cerca

Posadas también puede acceder a la realidad virtual en la construcción, puesto que Gonzalo y Arturo Enríquez llevan adelante la tarea de conectar al público con la arquitectura de vanguardia.

Sobre cómo funciona y qué utilidad se le da, Gonzalo Enríquez dio una explicación detallada a El Territorio. “Básicamente se diseña con la computadora cualquier tipo de proyecto, es decir, departamento, casa, hospital, lo que se desee y después se usan los programas para hacer el proyecto en 3D.

Esa es una parte, ese proyecto en 3D se puede mostrar como render, o sea como imágenes fijas, para que el cliente vea cómo le va a quedar el estar, el dormitorio o la cocina, es decir, imágenes estáticas. Hay arquitectos que trabajan con dibujos, otros agregan 3D y después está la realidad virtual. También están los video recorridos, donde se puede ver cómo será la casa o edificio, pero en ellos las personas no tienen interacción”.

A veces se cae en la confusión de creer que un video recorrido es realidad virtual, pero esto no es así, ya que con los videos recorridos no se puede interactuar con el proyecto. Un video recorrido o tour virtual, es una forma de conocer un espacio a través de la interacción con el ratón (mouse) -no inmersiva- posibilitando recorrer diferentes espacios o lugares de determinado entorno. Esta herramienta se volvió muy común en los últimos años para mostrar proyectos, pero ahora la realidad virtual toma la delantera. “Realidad virtual es poder interactuar con el modelo, que el cliente pueda controlar lo que ve, adonde quiere mirar. Puede observar las luces, darse vuelta y ver el sofá, caminar y entrar a la cocina por ejemplo. La realidad virtual, además de colocarse las gafas, también se la puede colocar en el celular, en la tablet o en una notebook, o sea que para que el cliente recorra el proyecto no hace falta que se descargue el programa de arquitectura”, explicó Enriquez, que agregó además que esta herramienta no sólo está pensada en las viviendas particulares sino que “le sirve también a aquellos que quieran ofrecer algún departamento, por ejemplo. Porque sólo con poner los lentes al cliente, éste ya puede ver lo que se le está queriendo vender”.

Como plus, los terceros pueden ver todo el recorrido que realiza la persona que tiene los lentes a través de una pantalla y así puede recorrer los espacios junto a ella.

“Esta herramienta hace un aporte a la comunicacion, porque se trabaja menos la imaginación. Ahora los arquitectos podemos mostrar al propietarios las ideas, es más fácil transmitirle el diseño del espacio con decoración incluida”.

A través del tiempo

Plano

El plano es un documento gráfico en el que se plasma el diseño de lo que será un proyecto arquitectónico. La representación de cómo se distribuirán los espacios en la casa.

Render

El render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado en algún programa especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia realista desde el modelo.

Video recorrido

Un recorrido virtual es un video con animaciones que representa un proyecto de arquitectura, usualmente este video recorre los espacios que integran un proyecto mostrando detalles.

Realidad virtual

La realidad virtual permite mejorar los diseños realizados en 3D y visualizar de una forma mucho más exacta el resultado final de una casa, permitiendo hasta caminar dentro de ella.