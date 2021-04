Insisten en que los vacunados deben seguir con los cuidados frente al Covid

domingo 04 de abril de 2021 | 0:05hs.

El certificado de vacunación podrá obtenerse desde la app Mi Argentina; no funciona aún como pasaporte sanitario.

El certificado de vacunación podrá obtenerse desde la app Mi Argentina; no funciona aún como pasaporte sanitario.

La confirmación del contagio del presidente argentino, Alberto Fernández, pese haber recibido las dos dosis de la Sputnik V volvió a traer sobre la mesa la importancia de preservar los cuidados frente al coronavirus en aquellos que ya fueron inoculados.

Expertos recalcan que la vacuna no evita el contagio de la enfermedad pero sí protege evitando cuadros graves y, por consecuencia, lamentables muertes. La vacuna permite un tránsito por la enfermedad de leve a moderado, por eso continuar con el uso del tapabocas, el distanciamiento social y la higiene de las manos siguen siendo tan fundamentales como al inicio de la pandemia.

En ese contexto, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia reconocen que a los misioneros ya inmunizados les cuesta entender que estas prácticas tienen que seguir vigentes e instan a la toma de conciencia.

Eficacia y datos

Teniendo en cuenta los datos, la eficacia de las vacunas que circulan en Argentina -Sputnik V, Covishield y Sinopharm- demostró ser elevada al prevenir la infección por Sars-Cov-2 en un alto porcentaje que se encuentra entre el 70 al 90%.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación difundió ayer su análisis sobre los casos de coronavirus registrados en personas que habían recibido una o dos dosis.

Según el análisis preliminar de casos notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NomiVac) al 26 de marzo 2021, se observó que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de Covid-19, transcurridos por lo menos catorce días de aplicada la primera dosis.

El documento también señala que de 2.824.344 personas vacunadas, 4.212 se notificaron como casos de Sars-Cov-2 tras al menos catorce días de aplicación de la primera dosis, representando el 0,15%. Mientras que de 650.071 personas vacunadas, 1.003 enfermaron luego de los catorce días de la segunda dosis representando un 0,15%.

En tanto, también se da cuenta que luego de la primera dosis se informaron quince personas entre 61 y 94 años como fallecidos (0,0005%), pero ninguna entre las que recibieron las dos.

Por lo tanto, desde la cartera sanitaria nacional hacen hincapié en que el Plan Estratégico para la vacunación contra el coronavirus en el país tiene por objetivo reducir las hospitalizaciones, las formas graves y la mortalidad causada por coronavirus.

Recuperación rápida

El Instituto Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna Sputnik V, deseó "una pronta recuperación" al presidente Alberto Fernández, quien anunció que dio positivo para coronavirus -primero por un test rápido y luego confirmado por la prueba de PCR-, tras recibir las dos dosis de la inmunización. Se está analizando aún cuál de las cepas es a que contrajo el presidente.

"Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. Te deseamos una pronta recuperación", posteó la cuenta de Twitter de la vacuna Suptnik V, luego de que el presidente informara su condición poco después de medianoche del viernes a través de un hilo en Twitter.

El Gamaleya recordó en el mensaje a Fernández que su vacuna "tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves".

El primer mandatario confirmó ayer: "La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque este viernes fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien, y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3".

El efecto de la vacunación

CONTAGIOS

Tras la primera dosis

4.212

De 2.824.344 personas vacunadas, 4.212 se notificaron como casos de Sars-Cov-2 tras al menos catorce días de aplicación de la primera dosis, representando el 0,15%.

Tras la segunda dosis

1.003

De 650.071 personas vacunadas, 1.003 se enfermaron luego de los catorce días de la segunda dosis, representando segun los informes también un 0,15%.

MUERTES

Tras la primera dosis

15

Luego de la primera dosis se informaron quince personas entre 61 y 94 años como fallecidos (0,0005%), pero ninguna entre las que recibieron las dos.

Tras la segunda dosis

0

E Registro Federal de Vacunación Nominalizado notificó que no hubo muertes en casos de pacientes que se aplicaron las dos dosis de la vacuna.

Credencial digital de vacunación

Como empieza a suceder en muchos países del mundo, la Argentina ya tiene un documento con características que se asemejan a un “pasaporte sanitario”. Ya comenzó a funcionar en la aplicación Mi Argentina una credencial digital que demuestra que una persona ya fue vacunada por lo que el riesgo de contagiarse o de transmitir el virus es menor.

Según explicó el gobierno toda persona que haya recibido la vacuna contra la Covid-19 y tenga usuario en Mi Argentina, va a poder visualizar su credencial con los datos esenciales como el nombre de la vacuna, lote, el establecimiento en donde se la aplicaron, las dosis recibidas y las fechas correspondientes a cada una.

Aunque en el gobierno aseguran que no es un pasaporte sanitario sino que es un paso anterior, es sólo una credencial, lo aclaran básicamente porque para que cumpla un rol de “pasaporte” tiene que haber un acuerdo global para su reconocimiento oficial, algo que todavía no existe.