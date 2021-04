Caminos cerrados

domingo 04 de abril de 2021 | 6:05hs.

River trabajó para llevarse el triunfo, pero no tuvo claridad en los últimos metros y selló un empate 0-0 en su visita a Arsenal de Sarandí, el último de la tabla, por la 8ª fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Marcelo Gallardo dejó pasar una nueva chance de afirmarse dentro de los primeros puestos de la zona A del torneo.



Sin Jonatan Maidana (Gallardo tomó la decisión de cuidarlo de cara a los duelos ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y Colón de la Copa de la Liga), pero con vuelta de sus laterales titulares, River apostó a hacer su acostumbrado juego.



El Millonario tomó la iniciativa y buscó explotar los avances de Montiel por la derecha y Angileri por la izquierda. Este último tomó aún mayor importancia con sus picantes centros, que en el comienzo no encontraron a ningún compañero bien ubicado.



En estre tramo a River le faltó sorpresa, carecía de un cambio de ritmo que le permitiera llegar al arco de enfrente con mayor claridad. Todo era muy anunciado y Arsenal logró tenerlo controlado.



El primer intento serio del conjunto del Muñeco fue recién a los 32’ con un buen pase de Enzo Pérez por lo bajo para Julián Álvarez, quien habilitó a Matías Suárez. El ex Belgrano quedó mano a mano con el arquero, que le ganó con una buena estirada. Unos instantes después, Montiel mandó un centro que terminó en un cabezazo de Suárez desviado.



La falta de contundencia de River permitió que Arsenal se animara a ir en busca de algo más: en el minuto final de la primera etapa, Jhonatan Candia tuvo la chance más clara con un peligroso disparo que encontró bien parado a Franco Amani.



En el último suspiro el Millonario respondió con un intento de Montiel, luego de un buen centro de Agustín Palavecino, que salvó Alejandro Medina sobre la línea.



La segunda parte comenzó con Arsenal moviendo algunas piezas y generando su primera oportunidad con un tiro libre de Candia que se fue muy cerca. De a poco, la visita volvió a tomar las riendas de las acciones: primero probó a los 10’ con un avance de Palavecino, que enganchó en el área y sacó un buen remate que Medina mandó al córner. Cinco minutos después, De la Cruz, Álvarez y Suárez hicieron una combinación que no llegó a buen puerto, pero que dejó en claro las intenciones del Millonario de llegar tocando.



Carrascal entró en lugar de Álvarez con el objetivo de generar huecos en la defensa rival con su gambeta y, sobre la media hora, Brian Farioli -que había entrado en el inicio del complemento- se fue expulsado al ver la segunda amarilla luego de una falta sobre De la Cruz (la primera amonestación también había sido por una acción con el uruguayo).



El partido se volvió chato. Fue en ese momento cuando Gallardo dispuso el ingreso de Federico Girotti para ganar peso en ofensiva. También ingresó Agustín Fontana. River juntó gente en ofensiva para intentar desnivelar sobre el cierre, pero todos sus avances eran apurados y sin claridad. Fue así como el marcador ya no se movió.



Por el momento, el Millonario se ubica como escolta de Colón, que suma 19. De todos modos, los de Núñez dependen de otros resultados para saber si terminarán la fecha en puestos de clasificación a la próxima ronda.