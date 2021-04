Un paso complicado

domingo 04 de abril de 2021 | 6:01hs.

Bustos hizo el récord de vuelta pero no pudo capitalizar posiciones para llegar más adelante; largará 17º.

Bustos hizo el récord de vuelta pero no pudo capitalizar posiciones para llegar más adelante; largará 17º.

Los misioneros Facundo Bustos (VW Gol Trend) en la Clase 2 y Juan Pablo Pastori (Chevrolet Corsa) en la Clase 3 tuvieron una jornada complicada ayer en el segundo día de actividad en el autódromo de San Nicolás, donde se disputa la 2ª fecha del Turismo Nacional.



En la Clase 2, el joven apostoleño mantuvo la segunda posición en la clasificación realizando un gran trabajo en la categoría más federal del país.



En la segunda batería, Facundo, partió primero y aguantó por dos giros la presión de Ignacio Procacitto. Pero en la curva dos se pasó, producto de una perdida de aceite de su misma unidad y quedó en la sexta posición en el clasificador.



Luego de ese incidente, Bustos hizo el récords de vuelta pero no pudo capitalizar posiciones para llegar más adelante. Procacitto se llevó el triunfo escoltado por Emanuel Abdala y Juan Canela.



“En la segunda clasificación no pudimos mejorar el tiempo de ayer (por el viernes) y los demás rivales tampoco bajaron sus registros por lo que conservamos el segundo lugar”.



“Estamos trabajando para solucionar el problema en la bomba de aceite y en la final buscaremos avanzar” finalizó Facundo.



La primera serie se la adjudicó Lucas Tedeschi y en la tercera batería, Christian Bodrato Mionetto se quedó con la victoria parcial siendo la más veloz.



Así Bustos partirá en la 17ª posición en la segunda final del año para la Clase 2 del Turismo Nacional, que se podrá ver desde las 11.15 por la TV Pública.



Pastori complicado

Por otra parte, el misionero Juan Pablo Pastori (Chrevrolet Cruze) se ubicó en la 32ª posición en la clasificación de la Clase 3.



En los entrenamientos, el posadeño buscó adaptarse al Chevrolet Cruze de nueva generación, que atiende el Nico Kern Racing Car, y conocer el trazado donde nunca corrió: en la primera tanda de se ubicó 35° y en la segunda 31°.



Así salió a clasificar con tan solo 18 vueltas en el trazado de San Nicolás y buscó redondear una vuelta lógica en un trazado muy técnico.



Pastori marcó 1m35s969/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3.958 metros de extensión y quedó en la 32ª posición a 2s273/1000 de Julián Santero (Toyota Corolla), quien marcó la pole con un tiempo de 1m33s696/1000.



“Fue un día complicado, me cuesta adaptarme al circuito que es muy técnico y el auto que es completamente nuevo para mí. El auto funciona bien, tenemos potencial para avanzar y estar más adelante, pero tengo que adaptarme yo al auto y la categoría”, explicó el posadeño.



Pastori estará largando en la 11ª posición en la tercera serie que se pondrá en marcha a las 10..



La actividad oficial de la Clase 3 seguirá hoy desde las 9 con la disputa de las series y desde las 12.25 va la final a 22 vueltas. Toda la actividad se podrá ver por la TV Pública.