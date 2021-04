Falleció por coronavirus un querido vecino de Eldorado

domingo 04 de abril de 2021 | 6:04hs.

A los 76 años de edad falleció ayer José Ruggiero después de que su salud empeorara tras contraer coronavirus. Se trata de una persona reconocida en Eldorado por su predisposición y buena voluntad para solucionar cualquier problema de sus vecinos, gracias a sus conocimientos en electricidad, refrigeración, mantenimiento de automóviles, instalaciones de gas; por ello su muerte causó un gran dolor en la sociedad eldoradense que, a poco tiempo de conocerse su deceso, multiplicó los mensajes de apoyo a la familia.



Si bien no figura en el parte epidemiológico de Salud Pública, su familia confirmó que la triste pérdida se debió a la enfermedad.



José no era oriundo de Eldorado, nació en Italia pero se radicó en Argentina y eligió Eldorado para vivir y formar una familia, ya hace varias décadas. Gracias a sus conocimientos tuvo la oportunidad de trabajar en numerosas empresas importantes del país, entre ellas en la instalación del primer gasoducto que se construyó en Argentina.



Ejerció como docente de electricidad en la escuela técnica de Eldorado y en la Escuela Familiar Agrícola, dio cursos de italiano para personas de distintas edades, y participó de micros radiales donde explicaba las maneras de ahorrar energía, el mantenimiento del correcto funcionamiento de los automóviles, conexiones de gas, y otras tareas domésticas.



Al terminar los micros siempre daba su teléfono particular donde las personas le hacían las preguntas necesarias sobre los temas desarrollados y, a menudo, se llegaba hasta la casa de los oyentes a solucionar alguno de los problemas planteados.



Radioaficionado, siempre estaba con su equipo listo para brindar ayuda y eran conocidas por todos los que lo frecuentaban las anécdotas de épocas en las cuales no había celulares y, la solidaridad se lograba gracias a la acción de los radioaficionados.



También actuó como perito de la justicia en accidentes de tránsito, y la seguridad vial, sobre todo para motos, era uno de los ejes en los cuales siempre hacía hincapié.



Durante muchos años tuvo un comercio en el Kilómetro 2 de la ciudad que fue el primer lugar donde se podía comprar energía cashpower y garrafas de gas de la CEEL, fuera del edificio de la cooperativa.



Casos Misiones

El Ministerio de Salud Pública de la provincia reportó ayer una nueva víctima mortal a causa del Covid-19 y 104 nuevos contagios. De esa manera, Misiones registra 12.6713 casos positivos y son 235 los fallecidos desde que se inició la pandemia en marzo del 2020.



La nueva víctima de esta dolencia es de San Vicente y presentaba comorbilidades que complicaron su estado de salud, indicaron en el boletín epidemiológico.



Actualmente hay 1.1528 casos activos de los cuales 58 están internados. Los pacientes recuperados ascienden a 11.350 de los cuales 1.326 fueron dados de alta ayer.

Otros 10.384 casos en el país

Otras 83 personas murieron y 10.384 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que ascienden a 56.106 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Con estos registros, suman 2.383.537 los casos notificados como positivos en el país, de los cuales 2.130.640 son pacientes recuperados y 196.791 casos confirmados activos.



Por otra parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó que se detectaron nuevos casos de variantes de Covid-19 (Manaos y Nueva York) en el Departamento Rosario. Los casos se registraron en residentes de Funes y Rosario, quienes se encuentran aislados y cursando la enfermedad de manera ambulatoria.