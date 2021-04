domingo 04 de abril de 2021 | 6:03hs.

"Estoy re bien si. Estoy bien. No, no estoy en San Pedro. Estoy en Buenos Aires, pero estoy bien".



El texto es la transcripción de un mensaje de audio de 11 segundos enviado por WhatsApp desde el número de teléfono celular de Sonia Yésica Dos Santos (27) a una conocida, que aparentemente estaba interesada en su paradero.



Es que la mujer lleva nueve días desaparecida.



De acuerdo a la denuncia que hizo en la dependencia policial su concubino, el pasado 26 de marzo por la tarde ésta tomó una motocicleta Ghiggeri 110 de color roja y se retiró de la vivienda que compartían con su abuela y dos hijos sin dar mayores explicaciones.



Desde entonces nadie más supo de ella y con sus familiares directos no se volvió a comunicar.



El audio llegó a oídos de su mamá, Mabel Pintos, quien después de escuchar el tono de voz además de analizar el sonido ambiente (golpes de martillo), alimentó sus sospechas de que su hija no está sola y que el audio pudo haber enviado en contra de su voluntad para evitar que la busquen.



"Yo creo que está por Misiones, es mentira eso de que se fue a Buenos Aires, pero no puedo afirmar nada porque más allá de eso (del audio) no hay ni una pista. Estamos todos preocupados sin saber qué hacer, estamos mal y mi hija no aparece", dijo Pintos a El Territorio.



En ese contexto la madre fue clara en afirmar que "para nosotros, la familia, ella se fue obligada, en contra de su voluntad, porque en el mensaje no dice nada, sólo que está bien, en Buenos Aires, pero no creemos eso porque se llevó una moto, los documentos y nada más. Dejó dos chicos de 11 y 8 años".



"Es la voz de ella pero se le escucha medio presionada en ese audio que mandó para otra persona, no para nosotros", completó la mujer y reveló que en enero de este año "tuve problemas con ella porque maltrataba a los chicos, se volvió agresiva y se manejaba libremente. Salía pero siempre volvía".



En el caso trabajan varias dependencias de la Unidad Regional VIII y de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Misiones.



Sonia es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros de altura, tiene cabellos oscuros y ojos marrones.



Al momento de ser vista por última vez vestía un pantalón jeans azul y una remera manga corta blanca.



Ante cualquier información que se tenga respecto al paradero de la mujer, se ruega comunicarse al 911 o bien dirigirse a la comisaría más cercana.