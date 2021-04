Mesa judicial: vínculo cercano con los jueces y reuniones antes de los fallos

domingo 04 de abril de 2021 | 6:02hs.

Los principales funcionarios judiciales que actuaban en causas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvieron reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri y los funcionarios de Cambiemos con injerencia en la Justicia en fechas que coinciden con fallos clave como el de la Obra Pública, Dólar Futuro, entre muchas otras.



El dato surge de las planillas de entrada de la la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, y podría revelar que el lawfare no es una teoría conspirativa y es contundente: varios de quienes intervinieron en casos contra Cristina Kirchner estuvieron varias veces en Olivos, como el juez Gustavo Hornos y el fiscal Raúl Pleé.



La lista incluye a varias figuras de los medios que luego potenciaron las denuncias contra la ex presidenta y actual vice, y que son y fueron muy críticos con el gobierno kirchnerista y que contaban casi siempre con información supuestamente privilegiada sobre lo que ocurría con las causas.



Cada reunión era seguida de una resolución judicial de alto impacto, que era acompañada por un título de tapa en alguno de los medios y horas de debate en radio y televisión.



La mesa judicial

Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación, visitó a Macri dos veces en Olivos y otras seis en Casa Rosada. Fue denunciado penalmente y en uno de los casos se le pidió la remoción del cargo en el Consejo de la Magistratura; mientras que el fiscal de Casación Raúl Pleé se reunió con Macri y Gustavo Arribas, por entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la Quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018, en momentos en los que se discutía el reemplazo de Alejandra Gils Garbó como Procurador General. Muy influyente, era el candidato de Comodoro Py.



Los datos, revelados en una investigación de El Destape a partir de un pedido de acceso a información pública, indican que, poco después de la reunión, el 26 de abril de 2018, Pleé pidió la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.



Al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención. Uno de los que firmó ese fallo fue el juez Gustavo Hornos, visitante de Macri en la Casa Rosada y Olivos.



Pleé también pidió reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios. La reapertura, que había sido desestimada en primera y segunda instancia, fue ordenada en un fallo que tuvo la firma de Hornos.



Otro de los juez mencionado es quien presidía la Sala IV de la Cámara, Juan Carlos Gemignani, que hoy pende de un hilo por reiterados casos de violencia de género, aunque no está en la lista de visitantes a Olivos pero sí falló en sintonía con Hornos.



De varias de las reuniones participaron el por entonces viceministro de Justicia Santiago Otamendi, el ex Secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas o el ex asesor José Torello. Pero no eran los únicos funcionarios o candidatos de Cambiemos que participaban de las reuniones. Y también lo hacían otros personajes sospechados de integrar la mesa judicial, como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el operador Daniel Angelici, entre otros.



El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, calificó ayer como “de enorme gravedad” la revelación de que jueces realizaron visitas reiteradas a la quinta de Olivos para encontrarse con Mauricio Macri.



“La Corte va a tener que involucrarse porque están involucrados integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal de nuestro país”, dijo Mena.

Dólar Futuro: se define el destino de la causa

La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para definir después del fin de semana largo el destino de la causa Dólar Futuro, en la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien hace un mes reclamó ser sobreseída. Se trata de un expediente que ya está elevado a juicio oral pero que en la instrucción complementaria desarrollada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 se incorporó un informe pericial que concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que en este caso no solo no les generaron daño a las arcas públicas, sino que además permitieron evitar una corrida cambiaria.

Alberto lo comparó con la situación de Lula en Brasil

El presidente Alberto Fernández aludió a los detalles que surgieron en las últimas horas respecto de los encuentros de Macri y los entonces funcionarios de la denominada “mesa judicial” y que tuvieron como protagonistas del lado de la Justicia a los camaristas Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, entre otros.



“Hay casos muy llamativos. El juez Hornos yendo a la Casa de Gobierno a anunciar las medidas que al día siguiente salían en los diarios. En campaña, yo expliqué que había un circuito en la Justicia penal que empezaba en (Claudio) Bonadio y (Julián) Ercolini; seguía en fallos de (Martín) Irurzun y (Leopoldo) Bruglia y terminaba en Hornos y Gemignani. Hablo de eso cuando se habla de corregir a la Justicia”, detalló.



En declaraciones al programa en Toma y Daca por AM750, comparó la situación en Argentina en 2018 cuando gobernaba Macri y se impulsaron causas contra ex funcionarios kirchneristas, con los casos judiciales contra Luis Inacio Lula Da Silva en Brasil.



“En marzo o abril de 2018 cuando ni pensaba en ser candidato, en esa época lo condenaron a Lula en Brasil, donde el juez (Sergio) Moro y los fiscales inventaron un caso para involucrarlo. Escribí una nota que se llamó ArgenLula para mostrar las similitudes con lo que pasaba en aquel momento en Argentina”, recordó.