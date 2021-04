Las fronteras y las clases, factor clave en los municipios

domingo 04 de abril de 2021 | 6:04hs.

En los municipios, el crecimiento va siendo de manera dispar. Hay algunos a los que el cierre de fronteras benefició, además del inicio de clases, pero otros que están un poco más complicados.



En San Vicente, el presidente de la Cámara de Comercio Héctor Hirch indicó a El Territorio que “se ve mucho movimiento en todos los rubros, principalmente alimenticio, gracias al cierre de fronteras se mueve el mercado interno y también ahora con el inicio de la zafra yerbatera”.



“No disminuyó en ningún momento y por el contrario, fueron creciendo las ventas. No obstante, lo que es alquileres aún no hay tanto, la gente no se anima del todo, pero tiene que ver con la parte sanitaria, porque el consumo sigue bien”, manifestó.



En Alem, salvo los artículos esenciales y el rubro de la construcción, la reactivación tan esperada para los primeros meses del año no se vería reflejada según las apreciaciones del presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Alem (Crica), Federico Gartner.



El dirigente dijo que “por suerte las fronteras están cerradas y eso nos permite seguir trabajando” y añadió que “todo lo que no sea de primera necesidad, no se consume, la verdad que está muy difícil, normalmente marzo es un buen mes pero no fue así este año”. Agregó que “el problema es que a nadie le alcanza la plata, no llegan a fin de mes entonces se consume lo básico”.



Señaló que quienes sí vieron reflejado un crecimiento “es el rubro de la construcción porque a todos los que le sobra cualquier monto tratan de construir o arreglar sus propiedades”.



En San Pedro, en tanto, la actividad comercial tomó nuevo impulso con el regreso de las clases presenciales. El incremento en la actividad fue en librerías, tiendas de ropa, zapaterías y casas electrónicas.



En el mismo ámbito, se observa una apuesta por parte de emprendedores que abrieron nuevos locales al público.



Sobre el panorama, desde la Cámara de Comercio local, Oscar Antúnez Proenza, presidente de la entidad indicó: “Venimos de meses muy tranquilos, como enero, febrero, con la temporada del inicio de clases, se incrementó la venta en todo lo relacionado a la escuela, incluso un importante número de venta de celulares y tablets. Se nota una mejora en cuanto a la actividad comercial”.



Mientras que Walter Feldman, presidente de la Cámara de comercio de Irigoyen remarcó que la situación es compleja porque muchos clientes provenían de Brasil. “En el centro está totalmente parado, se vende poco, los costos comen mucho, se complica juntar tanta plata a fin de mes con un trabajo tan reducido y tan bajo margen de ganancia”, expresó.

Con la información de

corresponsalías Alem, Irigoyen y San Pedro

