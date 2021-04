Posadas supera cifras prepandémicas en cuanto a habilitaciones comerciales

domingo 04 de abril de 2021 | 6:05hs.

El comercio posadeño transita uno de sus mejores momentos. La actividad -en los diferentes rubros- se posiciona incluso mejor que a niveles prepandémicos, con números que muestran una fuerte apuesta por parte de los comerciantes, más allá de la incertidumbre sanitaria y económica.



El cierre del puente San Roque González de Santa Cruz (que une a la capital misionera con la vecina Encarnación) es sin dudas el principal factor que provoca un mayor movimiento de dinero interno y el compre local, necesario para el sostenimiento de la recaudación y el desarrollo.



En la actualidad, (con números al 1º de marzo) hay registrados 7.831 locales en todo Posadas, correspondientes a distintos rubros; a los que se van sumando cada vez más emprendedores que se animan a apostar al sector de consumo con la apertura de negocios a la calle.



Al respecto, se refirió Claudio Aguilar, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Posadas: “Si hablamos del año pasado, en todo el año se emitieron 1.533 habilitaciones; de esos, 830 abrieron por primera vez un local, siendo el 60, 70 por ciento alquilados. Mientras que para este año las perspectivas son muy buenas, por lo que se percibe, porque las cifras de febrero fueron el doble que en febrero del año pasado y en marzo cuatro veces más”.



En diálogo con El Territorio, Aguilar especificó que “nosotros emitimos habilitaciones, no sólo se habilita fiscalmente (como ocurre con la Agencia Tributaria Misiones) sino que habilitar los locales implica controlarlos en cuanto a sanitario, estructura, son varias dependencias que trabajan conjuntamente. Por eso, en cuanto a los datos comparativos de este año con respecto al año pasado, tenemos que en enero de 2020 - que no estábamos en pandemia - emitimos 152 habilitaciones, entre las que se encuentran nuevas altas, cambios de domicilio, entre otros, mientras que este año en enero hubo 128”.



Y seguidamente, prosiguió: “En febrero de este año escaló a 223 y el año pasado habíamos hecho 104, es decir que hicimos más del doble de habilitaciones. Y en marzo fue ampliamente superior, porque entregamos 206 habilitaciones contra 55 que entregamos en marzo del año pasado, siempre recordando que a partir del 20 de marzo empezó la pandemia”.



Teniendo en cuenta esto, el funcionario local mencionó que los comerciantes se están animando a dar el paso y a sostenerse en el mercado, puesto que -pese a la incertidumbre - el año pasado además, se registraron menos bajas que en 2019, siendo éste último un periodo en el que no había pandemia.



Mientras que en todos los meses del 2020 que estuvo la oficina abierta se emitieron más habilitaciones que en los meses del año anterior.



“En el total del registro quizás no se nota esto porque en el año 2019 se dieron unas 1600 habilitaciones y en el 2020 fueron 1533, pero hay que tener en cuenta que hubo dos meses y medio el año pasado que no se emitió, por ejemplo en abril estuvo totalmente cerrado”, aclaró en tanto Aguilar.



Por rubros

En cuanto a los rubros más demandados para la habilitación por parte de los comerciantes, el secretario de Desarrollo Económico determinó que el alimenticio sigue liderando el ranking, principalmente en lo que refiere a kioscos, despensas y supermercados.



Le sigue en la lista el sector de gastronomía, con una variante interesante, que tiene que ver con la expansión y ampliación del rubro. Es que la pandemia hizo que muchos bares habilitados soliciten la ampliación como restaurantes o viceversa, para contar con más opciones para ofrecer al público.



En tercer lugar, se encuentra el rubro textil y de venta de ropas; mientras que cuarto, se ubica todo lo referente a ferretería y construcción.



“Hasta el primero de marzo teníamos 7.831 locales habilitados formalmente, puede ser que haya más comercios, teniendo en cuenta además que hay muchos que abrieron y aún no se habilitaron porque están iniciando los trámites, y hay mucha gente también que emprende por redes sociales y tardan en habilitarse como locales”, adujo Aguilar.



Al tiempo que valoró que “la gente empezó a tener más iniciativa emprendedora, adaptándose, integrando plataformas incluso aquellos que ya tienen locales, van sumando opciones para la venta online, eso da buenas perspectivas económicas para este año”.

