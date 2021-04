Buenas ventas de roscas y dulces por las Pascuas

domingo 04 de abril de 2021 | 6:04hs.

Las panaderías y pastelerías de la ciudad tuvieron su “veranito” de ventas esta semana con más pedidos de preparaciones dulces relacionadas a la celebración de la Semana Santa y las Pascuas cristianas. En realidad para los comercios fue un breve anticipo de lo que esperan se movilice en invierno, que es su mejor estación en el año y que influye directamente sobre los pedidos de sus creaciones.



Ayer varios negocios se mostraron hasta desabastecidos de roscas de pascuas y debieron dedicar más tiempo para su preparación. En tanto también previeron que las buenas ventas continuarán hoy. Los precios de los productos, con diferencias en tamaños y dulces, varían desde los 250 a unos 800 pesos.



“La verdad que estamos vendiendo un montón. Tratamos con los pedidos directamente en el mostrador y nos piden muchas roscas simples, roscas rellenas, con dulce de leche, con membrillo. También vendemos huevos de pascuas que los fabricamos nosotros, todo es artesanal”, comentó ayer Sergio Petri, propietario de panaderías Petri.



Explicó que las roscas varían en tamaño y los dulces que llevan. En general cuestan entre 250 y 300 pesos y tienen un peso de unos 500 gramos. “Son productos que se venden puntualmente para estas fechas”, remarcó.



Recordó a su vez que con la llegada del otoño esperan que la demanda de preparaciones dulces vaya aumentando. “Cuando refresca se venden más facturas, por ahora todavía estamos tranquilos. Pero sí, los panaderos estamos ansiosos de que llegue el invierno, porque aumenta la demanda”.



Por su parte, Omar Acosta, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Misiones, coincidió en que esta semana se vio mucha concurrencia en los negocios locales que se lanzaron a fabricar más.



“Se estuvo vendiendo bastante bien, las roscas se piden mucho. La gente por ahí como no ha podido salir mucho de sus casas está consumiendo más”, evaluó.



Recordó que cada panadería “realiza sus propias roscas para estas fechas”. Coincidió también en que con la llegada de días más frescos, hay una creciente demanda por preparaciones dulces. “Ahora viene la época que para nosotros es de mayor consumo”.



Inflación y Ahora Pan

Además de las ventas puntuales de esta semana, los panaderos recordaron que vienen con una inflación acelerada sobre sus insumos. Y se valoró que al menos pudo mantenerse el programa Ahora Pan que estimula un precio estable para un producto básico o económico para las familias.



“Acá los insumos aumentan todos los días. Subió todo lo que sea margarina, grasa, azúcar, el gas ya subió dos veces en el año, los alquileres siguen subiendo”, comentó Acosta.



En tanto, Petri explicó que vienen “bastante complicados con los aumentos porque no los podemos transmitir directamente al consumidor. No es posible subir, por ejemplo, el precio del pan todos los días. Este comienzo de mes tuvimos un aumento del gas del 7% y un 5% en lo que es harina, ni hablar los otros insumos que también son importantes. Todo incide. Los márgenes de las panaderías están bastante ajustados”, detalló.



Acosta, por su parte, recordó que “por suerte continúa el programa Ahora Pan, que es importante porque al menos da estabilidad a un producto. Esperemos hasta junio”.



Vale recordar que el gobierno recientemente comunicó la continuidad del programa de subsidio provincial para que las panaderías puedan ofrecer el precio del kilo de pan francés o similar a un valor de hasta 120 pesos. El acuerdo se mantendrá hasta el 30 de junio.

Rellenas y huevos artesanales

Desde la pastelería Diseño de Sabores comentaron que para esta Semana Santa se prepararon con roscas rellenas de variados dulces y también huevos artesanales originarios de una tradición alemana. Para su sorpresa la gran demanda obligó a más preparaciones para ofrecerlas en su local. “Gracias a Dios nos fue muy bien, tenemos roscas rellenas de dulce de leche, pasteleras de vainilla con naranja y dulce de leche con nueces y membrillo. Nuestras roscas vienen con el dulce por dentro, no por fuera como en general se prepara”, comentó Alejandra Roya, propietaria del negocio especializado en creaciones dulces. Explicó que en el caso de las roscas “tienen 750 gramos todas, la de dulce de leche tal vez un poco más de 800 gramos, rinden para muchas personas. Están entre 650 y 750 pesos las que tienen nueces”. Apuntó que “también hay huevitos, con cáscaras adornadas de huevos de gallina, con dulce de maní en su interior".