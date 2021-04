Comienza el taller ‘Fenómenos teatrales en su contexto’

domingo 04 de abril de 2021 | 6:00hs.

El grupo TAP (Taller Actoral Posadas) abre el año de actividades de formación teatral con una propuesta diferente y con modalidad virtual.



Se trata del taller ‘Fenómenos teatrales en su contexto. Módulo I Grecia y Roma’, que comenzará mañana a las 21 por la plataforma Zoom.



La temática se desarrollará mediante encuentros semanales, todos los lunes de abril y mayo y, se abordarán los contextos sociales, políticos y culturales que dieron paso a los fenómenos teatrales en occidente.



Jorge Vega, director del grupo TAP y coordinador del taller, en diálogo con El Territorio, explicó que el equipo a cargo de exponer y desarrollar los temas se completa con los actores José María Barrios Hermosa y Julieta Novau.



La planificación del taller demandó tres meses de investigación, recorte y selección de los contenidos, selección de los textos que serán analizados y por último, se hicieron ensayos del taller por Zoom, “para ajustar la dinámica, medir los tiempos, ver que todo salga bien, desde las intervenciones de las charlas hasta todo lo que tiene que ver con la tecnología”, detalló.



Resaltó a su vez que, “José María es un especialista en el período que vamos a analizar y vivió en Grecia y, Julieta es especialista en literatura y guiará en el análisis de la obra, yo por mi parte voy a estar a cargo de la introducción al taller. Estamos muy entusiasmado con el taller y con poder compartir todo esto que estuvimos pensando y desarrollando. Es un taller de interés general, no es sólo para actores, es para todos, se anotaron también docentes, vecinos en general”.



El taller que aborda el origen del teatro en occidente, precisó, “es una instancia teórica y que se lleva bien con la herramienta virtual, que tanto aprendimos a utilizar en cuarentena. Habrá un momento de la introducción, el desarrollo con las exposiciones y una instancia de preguntas, consultas e intercambio entre todos quienes participamos del taller”.



Espacio de reflexión

“La posibilidad de acercarnos a mirar, revisar, analizar los contextos de los fenómenos teatrales no siempre la tenemos, porque todos vamos con mucha intensidad en el día a día. Bueno, el taller invita a detenernos y darle una mirada a estos contextos para comprender mejor esas dramaturgias y también para echar luz y revisar algunos prejuicios que todos tenemos o podemos tener”.



Entre estos prejuicios o barreras -describió-, que del teatro clásico griego se suele decir, “que es ampuloso, denso, lleno de metáforas. Pero si nos ponemos a indagar vamos a ver que los autores y quienes llevaban a escena las obras, ocupaban estos recursos porque era lo que había entonces, no contaban con la tecnología que tenemos hoy, que permite presentar una historia de otra manera”.



En la misma línea, sostuvo que en las clases se reflexionará especialmente sobre la figura de la mujer para el tiempo-espacio estudiado. “Era una época en que la mujer no era considerada una ciudadana, y si nos quedamos sólo con esa idea, nos perdemos todo el rico universo femenino, desde la mitología, la religión, la vida cotidiana. La idea del taller es acercarnos a la vida cotidiana, la política, la sociedad, la economía, la cultura de la época donde se originó el teatro, la filosofía”.



De esta manera, refirió, “vamos a encontrar que hoy, en nuestra sociedad actual, en nuestro presente, hay huellas muy marcadas de aquella cultura ateniense, que fue cuna de nuestra civilización”, desde palabras, frases, conceptos. “Por eso decimos que es un taller para toda la comunidad y no sólo para actores de teatro. Porque hay mucha información, mucha riqueza cultural para explorar y para tener herramientas para comprender mejor este presente. Vamos a entender mejor por qué Edipo es Hamlet y Hamlet es el Rey León, que todas estas historias, estas tramas, nos nutren al día de hoy”.



Hay tiempo de inscribirse hoy y mañana hasta antes de la clase a las 21.



Asimismo, el proyecto del taller ‘Fenómenos teatrales en su contexto’ tendrá otros módulos, el siguiente indagará sobre el teatro victoriano. Estos módulos podrán cursarse en continuidad o como unidades completas e independientes.



En la Fiesta Provincial del Teatro

El director teatral, que hace 30 años está al frente de TAP, expresó que el grupo regresa con varios proyectos, como la presentación de ‘El acompañamiento’, de Carlos Gorostiza, en el marco de la Fiesta Provincial del Teatro (del 8 al 14), con las actuaciones de Adrián Vázquez y Carlos Emanuele.



Además, el grupo ensaya ‘El Amateur’, de Mauricio Dayub, y la previsión es que se pueda estrenar a fines de mayo.

Para agendar

Taller del grupo TAP

El taller ‘Fenómenos teatrales en su contexto. Módulo I Grecia y Roma’ comienza mañana de 21 a 22.30, por Zoom.



Hay tiempo para inscribirse hasta antes de la clase. Los encuentros son semanales, todos los lunes de abril y mayo.



Para saber más o inscribirse, comunicarse por WhatsApp al 3764-656559 y, por mail: [email protected]