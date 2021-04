Los Pumas Seven, campeones en Dubai

domingo 04 de abril de 2021 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7’s, ganó el Seven de Dubai, preparatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, al superar ayer en la final a Francia, por 19 a 7.



Dos tries de Marcos Moneta y uno de Ignacio Mendy le dieron el triunfo al equipo que conduce Santiago Gómez Cora, que venía de obtener los dos seven jugados en Madrid, a fines de febrero



En la ronda final, Los Pumas 7’s superaron además a Chile en los cuartos, por 19 a 7, y a Japón en la semi, por 24 a 0. Y en la ronda de clasificación, en el grupo Rojo, se impusieron a Uganda por 38 a 14, a Japón por 31 a 14 y a Canadá por 26 a 14.



El plantel argentino, que el fin de semana jugará otro torneo en Dubai, está integrado por Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Joaquín de la Vega, Felipe Del Mestre, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Rodrigo Isgro, Fernando Luna, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Marcos Moroni, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Franco Sábato y Germán Schulz.