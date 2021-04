La moda revivals dio luz verde al regreso de ‘CSI’

domingo 04 de abril de 2021 | 6:00hs.

La fiebre del ‘revival’ (revivir), ‘reboot’ (reiniciar) y el ‘remake’ (rehacer) no cede sino que se afianza en la industria del cine y la televisión. Una tendencia marcada quizás por la gran demanda de nuevos contenidos en una época de proliferación y competencia de plataformas de streaming o la necesidad de asegurarse el éxito o bien, la escasez de nuevas ideas.



Lo cierto es que son varios los títulos que vuelven, ya sean con viejos o nuevos elencos para el disfrute de fanáticos y nostálgicos que buscan en el pasado un amparo de la cultura y la estética del segundo decenio del nuevo siglo.



Además, estos titanes buscan captar a las nuevas generaciones de audiencias.



Si en el cine ya hace años que estamos invadidos por nuevas versiones de clásicos como ‘Cazafantasmas’ o ‘Jumanji’, la televisión no iba a ser menos y cada vez hay más proyectos de este tipo.



Así llegó el turno de ‘CSI’ , serie dramática policial del subgénero ‘procedimental’ que seguía a un grupo de investigadores de la escena del crimen de Las Vegas, regresará a la cadena norteamericana CBS seis años después de su temporada final.



Como muchas otras propuestas televisivas de éxito que regresaron años después de haber terminado, ‘CSI’ se une así a la corriente en la TV estadounidense de los ‘revivals’.



Como ‘Gilmore Girls’ o ‘Will & Grace’ -entre otras-, que volvieron para unos pocos episodios o varias temporadas, ‘CSI’ (Crime Scene Investigation) retornará y con varios protagonistas del elenco original.



Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, William Petersen, quien encarnó al supervisor de la unidad Gil Grissom durante buena parte de las 15 temporadas de la serie, Jorja Fox como Sara Sidle y Wallace Langham como David Hodges serán de la partida.



“Hace 21 años, lanzamos ‘CSI’ y observamos con asombro como esta serie iniciaba un género entero y se convertía en un fenómeno de proporciones que todavía hoy tiene resonancia global”, dijo a través de un comunicado la presidenta de CBS Entertainment Kelly Kahl, quien añadió: “Estamos emocionados por darle la bienvenida a la nueva generación de criminólogos forenses a la marca ‘CSI’ y unirlos con personajes legendarios del pasado que todavía amamos”.



Tanto ‘CSI’ como sus tres spin-offs (‘CSI: Miami’, ‘CSI: New York’ y ‘CSI: Cyber’) emitieron sus últimos episodios hace cinco o más años, y Kahl aseguró que el regreso de la franquicia se justifica porque “la tecnología en la lucha contra el crimen ha avanzado dramáticamente en los últimos años” y eso abrirá nuevas oportunidades narrativas.



‘CSI’ lanzó originalmente en octubre de 2000 y se erigió en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, con el hito de haber estado en el Top 10 de lo más visto de la TV durante sus primeras 11 temporadas. La serie de investigación criminalística se vio en Latinomérica por TNT y FOX y, en Argentina, también por canales de televisión abierta como Canal 13.



Contabilizadas sus series derivadas, la franquicia emitió cerca de 800 episodios, y se expandió también en la forma de videojuegos, cómics, novelas y hasta de una exhibición museística.



En este especial recopilamos esas series de los 90 o los 80 que regresan dispuestas a ganar una nueva generación de espectadores, además de películas que prueban suerte en el formato televisivo. ¿Cuál es la que más te interesa?



Fenómeno ‘The Office’

De la mano de la cuarentena y las extensas horas en casa, las plataformas de contenidos fueron exprimidas por el público, en busca de contenidos entretenidos y de calidad. De esta manera, tanto el viejo como el nuevo público ubicó a la serie ‘The Office’, en su versión estadounidense en los primeros puestos en las listas de reproducción. La serie que primero podía verse por Nerflix, luego salió de su catálogo y se reproduce por Amazon para Latinoamérica y por Peacock, en Estados Unidos, que es la plataforma de NBC.



Pero como realizar maratones de la serie proyectada entre 2005 y 2013, ya no se sostiene a más de un año de pandemia, los usuarios esperan nuevos contenidos.



En 2020, NBC prometió añadir escenas nunca vistas a las temporadas oficiales. Ese material podría estar disponible a partir de los próximos meses.



Sin embargo, desde NBC todavía no han confirmado el regreso de la aclamada serie creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant para la TV inglesa y adaptada por Greg Daniels para la versión norteamericana.



Varios actores que dieron vida a los inolvidables personajes de la papelera, como Rainn Wilson y John Krasinski, y el propio Daniels dieron un guiño a la vuelta de los días de oficina, pero la última palabra la tiene NBC.