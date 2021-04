Mayores de 60 están recibiendo la vacuna contra el coronavirus en Jardín América

sábado 03 de abril de 2021 | 9:48hs.

En pleno Sábado Santo, ardua tarea se está realizando en el Hospital Nivel II de Jardín América donde personal de la Salud está vacunando contra el covid correspondiente a la primera dosis de la vacuna rusa Spuntnik V.

Quienes se están aplicando inmunización son de Jardín América y sacaron el turno en la plataforma Alegra MED Misiones.

En algunos casos no pudieron aplicar la vacuna porque no figuran en el sistema. Enfermeros del hospital de Jardín América solicitaron que a la hora de sacar turno, si es un pariente que hará el trámite para vacunar a una persona mayor de edad que no tiene ni celular tampoco correo electrónico, el primer paso es colocar el nombre y apellido de la persona que recibirá la dosis, no quién saque el turno para su familiar.

Tras colocar los datos de la persona mayor de edad que debe aplicarse la vacuna continuar con correo electrónico y número de celular de quién está solicitando el turno para su familiar.

Desde las 8 están trabajando en esta tarea y permanecerán hasta la tarde donde se sumaría también a los transplantados con la misma vacuna rusa.