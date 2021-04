Los homenajes se replicaron en la provincia

sábado 03 de abril de 2021 | 0:01hs.

Sin los desfiles tradicionales, autoridades provinciales y ex combatientes conmemoraron ayer en la provincia de Misiones el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas con vigilias y actos de homenaje con protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.



En la capital de la provincia, un grupo de ex combatientes se reunió el jueves por la noche en el monumento a los caídos en Malvinas en la costanera para realizar la tradicional vigilia y recordar a sus compañeros misioneros que perdieron la vida y también a los que regresaron luego de la guerra, en un encuentro que contó con la presencia del gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad.



Luego de realizar una ofrenda floral al pie del Monumento, el mandatario provincial afirmó: “A primera hora de este 2 de abril quisimos conmemorar esta fecha tan importante para todas las familias argentinas, en algo que es sencillo, pero con un enorme sentimiento de argentinidad y en reconocimiento a todos ellos”.



En tanto, ayer en horas de la mañana, la Asociación Civil Centro de Ex Combatientes y Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas organizó otro acto al que concurrieron ex combatientes, realizaron una ofrenda floral y entonaron la marcha de Malvinas.



Este tipo de homenajes se repitió a lo largo y ancho de la provincia. La Federación Misionera de Veteranos de Guerra convocó a las siete asociaciones que existen en la Tierra Colorada para que coloquen la bandera argentina en sus casas para homenajear a los ex combatientes y a los caídos.

Alberto y Cristina insistieron en el reclamo por la soberanía de Malvinas