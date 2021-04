Misiones se impone como destino turístico esta Semana Santa

sábado 03 de abril de 2021 | 6:06hs.

El fin de semana extralargo por la Semana Santa posiciona una vez más a Misiones como uno de los principales destinos turísticos del país. Tanto misioneros como visitantes de otros puntos de la Argentino se aventuran en la magia de las Cataratas -como principal atractivo- aunque saltos, ruinas y parques también conforman la lista de opciones elegidas.



“Misiones transita Semana Santa con un turismo activo y seguro. Un escenario natural único y un sistema sanitario que, desde el inicio de la pandemia, supo mantener uno de los números más bajos de contagios del país, convierten a Misiones en uno de los destinos más elegidos”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa.



Aunque se estima que los datos oficiales sobre el impacto económico de este fin de semana serán publicados mañana, El Territorio realizó un relevamiento por los lugares que más visitantes reciben. Además, desde el Ministerio de Turismo destacaron que la reserva hotelera ya superaba el 70% el Jueves Santo, lo que augura un balance positivo para el sector.



Los datos son comparables a la Semana Santa de 2019, dado que a esta altura el año pasado todo el país se encontraba confinado por la pandemia de Covid. Para tener una idea, en aquel momento, la ocupación de alojamiento se mantuvo en torno al 89,7% en la geografía provincial, aunque este año hay que tener en cuenta que para evitar aglomeraciones, los hoteles no pueden brindar el total de su capacidad.



Cataratas

La pandemia de coronavirus motivó el turismo interno en toda la Argentina, aunque las Cataratas del Iguazú suponen siempre un destino turístico elegido por muchos. Si bien este año no recibieron la visita de extranjeros, que llegaban principalmente de Brasil y Paraguay, el movimiento registrado hasta el momento es más que alentador.



Esto se ve reflejado en la ocupación hotelera y en la cantidad de personas que visitan la maravilla natural. Mientras que el jueves hubo 1.496 ingresos al Parque Nacional Iguazú (PNI), ayer recorrieron los circuitos habilitados 3.676 personas, lo que suma un total de 5.172 turistas entre ambos días. Además, la ocupación hotelera ya superaba el 85 por ciento.



Teniendo en cuenta los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid, cada emprendimiento hotelero puede poner a disposición solamente la mitad de sus habitaciones disponibles. De 13.000 plazas hoteleras que dispone Iguazú, son menos de 7.000 las que se encuentran habilitadas, por lo que el 85 por ciento de ocupación corresponde a este número.



El pasado 19 de abril de 2019, el Viernes Santo habían ingresado a Cataratas un total de 11.488 personas. En aquella oportunidad, la gran afluencia de turistas activó el protocolo para visitas multitudinarias minutos después de las 11. Dicho reglamento consiste en evitar que los automóviles particulares ingresen al área en el caso de que los estacionamientos estén completos.



No obstante, los turistas que aún no habían ingresado al área protegida contaban con la opción de dirigirse a los aparcamientos de los hoteles donde se hospedan o bien acceder a los puntos designados para tal fin, como Punto Iguazú o Ciudad de Iguazú, y luego dirigirse a Cataratas en transporte público de pasajeros o en taxis.



En tanto, la ocupación hotelera que registró Iguazú durante la Semana Santa del año 2019 llegó al 97 por ciento.



Cumpleaños feliz

En una atmósfera de alegría, una familia santafesina eligió las Cataratas para celebrar el cumpleaños de Mauricio Álvarez. El viaje estaba planificado para celebrar el cumpleaños el año pasado, sin embargo los planes quedaron truncados por la pandemia, por lo que este año con todos los protocolos sanitarios decidieron concretar la idea y disfrutar de un esplendido fin de semana en los 274 saltos.



La familia Álvarez partió desde Puerto General San Martín de Santa Fe el miércoles. “Este año no dudamos y salimos, vinimos catorce personas en cuatro autos, una parte de la familia se quedó porque un compañero de trabajo dio positivo y se tuvieron que quedar por contacto estrecho”, contó Mauricio, el cumpleañero, quien visitó las Cataratas por primera vez.



“Estamos muy contentos, nos sorprendió la organización de la provincia, nos hisopamos al entrar y en el hotel atendieron de maravilla. Estar acá en el balcón de la Garganta del Diablo festejando mi cumpleaños es magnífico, no hay palabras, vi fotos pero esta brisa que nos moja no se ve en las fotos, esto es único”, expresó.



En cuanto a la organización del parque, resaltó que “esto de movernos en grupo es muy organizado, no nos reunimos con mucha gente, se esperan los turnos y todos disfrutamos por igual de los balcones”.



Por su parte, Florencia Castel llegó por primera vez desde Pilar, Buenos Aires, acompañada de su pareja, Matías Sebastián Cava, aunque él ya había visitado el destino más de diez veces. “Estoy impresionada, me tocó conocerlas (a las Cataratas) en esta época de esta de pandemia pero me siento muy segura por las medidas que toman”, aseguró la joven.



“Es un lugar que me encanta, es una maravilla del mundo, con mi familia es el lugar que más nos gusta visitar. Veo todo más actualizado y mucho más cuidado en lo que respecta a la pandemia. La última vez que vine había circuitos que no estaban habilitados. Veo que el parque es seguro y que la gente es muy consciente y se cuida”, explicó Matías.



Santa Ana

El Parque Temático de la Cruz de Santa Ana es otro de los lugares de Misiones que muchos eligen visitar en familia, sobre todo posadeños, dada la cercanía. Aunque durante los dos primeros días de la semana llegaron turistas de diferentes provincias argentinas.



El Territorio dialogó al respecto con el guía turístico Adelqui Meaurio: “Lo llamativo es que hay mucha gente de otros lugares, es decir de otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires y Neuquén, entre otras. Eso es gratificante porque nos demuestra que nuestros hermanos argentinos han elegido Misiones para descansar unos días”, expresó. “Todavía falta sábado y domingo, pero creo que esta temporada superará a años anteriores”, agregó.



Este matutino intercambió palabras además con algunos de los turistas que se encontraban paseando por el atractivo, como el caso de Gloria Esfeis, de Buenos Aires, quien llegó acompañada de su hija y hermana y por primera vez pudo apreciar el lugar: “Esto es una maravilla, estoy impresionada gratamente, es una emoción tremenda la que estoy viviendo”, enfatizó mientras apreciaba el paisaje del cerro Santa Ana desde las alturas de la cruz.



Pero también concurrieron posadeños como Eriberto Lencina, quien dijo que aprovechó la ocasión para recrearse y despejarse un poco “siempre venimos y la verdad que este lugar es imponente, hace olvidar de todos los problemas”, aseguró.



Además, en la Capilla de la Cruz de Santa Ana se celebró una misa presidida por Monseñor Rubén Martínez, quien en diálogo con este matutino afirmó que “el pueblo de Dios esto lo vive con mucha fe, por eso se multiplican las celebraciones, el año pasado no pudimos contar con los fieles, fueron celebraciones sin público presente, este año ya pudimos contar con ellos y eso es importante, estamos viviendo un momento muy fuerte”.



Tabay

Gran movimiento se registró en el Complejo Municipal Saltos del Tabay, ubicado en la localidad de Jardín América.



Aproximadamente 300 personas arribaron al destino y lo hicieron desde distintas localidades de la provincia, como así también del país.



Viviana Chávez, quien nació en Jardín América pero hace 30 años reside en Marcos Paz, Buenos Aires, vino en compañía de su pareja, Luis Zolorzano. Él en tanto visitó por primera vez el municipio y aseguró que le sorprendió la gran cantidad de vegetación existente en el predio del salto, además comentó que en el viaje en auto desde Buenos Aires hasta Misiones observaron mucho movimiento de vehículos por el fin de semana largo.



Desde Mburucuyá, Corrientes, se hizo presente la pareja de Víctor Guzmán y Lidia, junto con su hijo Isaac y su novia Daiana. En su caso, comentaron que es la primera vez que visitaron al salto, aunque ya conocían otros destinos de la provincia. Valoraron que los precios en el salto Tabay son muy accesibles.



También de Buenos Aires pero desde Lomas de Zamora llegó Angelina Sánchez en compañía de su hermano a visitar a sus tíos y primos que residen en el municipio. En familia, disfrutaron del salto Angelina.



En cuanto a la ocupación hotelera en Jardín América, hasta el momento es satisfactoria. Dueños de cabañas y hoteles comentaron a El Territorio que ronda el 80% y a su vez reflejaron que habían pedidos de reservas desde Corrientes, Chaco y Buenos Aires en su mayoría.



Montecarlo

La Capital Nacional de la Orquídea cuenta con varias propuestas para esta Semana Santa, y si bien las reservas hoteleras para estos días no son las esperadas, igualmente los visitantes optan por ingresar a la localidad para recorrer los distintos emprendimientos y seguir viaje.



Es así que durante la jornada del jueves y ayer llegaron turistas en su gran mayoría de Posadas, Leandro N. Alem, Wanda, Iguazú y Eldorado en lo que respecta a Misiones, y de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, entre otras provincias.



El parque Juan Vortisch estará abierto hoy y mañana de 9 a 12 y de 16 a 18.30 y se puede ingresar al Laberinto Vegetal, además de acceder a una exposición y ventas de productos de pascuas y artesanías de la feria Montecarlo Produce.



Por otra parte, el Zoobalpark y el Aquarium están abiertos al público de 9 a 18 todos los días. También en el centro de Atención al Turismo hay una exposición de cuadros y fotografías denominada ‘La Ponchada’, que invita a los visitantes a apreciarla.



Además, para hoy a partir de las 21 está prevista la presentación del grupo musical Tamalis y José en el Apart Hotel Terrazas del Paraná, con entrada libre y gratuita, donde también se podrá disfrutar de cerveza artesanal de producción local.

Salto Encantado, con 75% de misioneros

Con mayor proporción de misioneros (75%) y en menor medida de llegados de otras provincias del NEA, el Parque Provincial Salto Encantado estuvo entre ayer y el Jueves Santo prácticamente repleto de visitantes.



“Los precios son acomodados, tanto en el buffet como en las artesanías”, señaló Aida Velázquez, procedente de Sáenz Peña, Chaco.



Por su parte, Delfor Pérez, de Santo Tomé, ponderó “las preciosas artesanías en madera del lugar”. Varios turistas consideran plausible la rehabilitación de la escalinata al pie del salto, por varios años clausurado mientras se debatía la obra del frustrado teleférico.

