Alberto y Cristina insistieron en el reclamo por la soberanía de Malvinas

sábado 03 de abril de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificaron que “las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas” en el día en que se conmemoró a los veteranos y los Caídos en la Guerra en las islas del Atlántico Sur y que, debido a los cuidados que impone la pandemia por coronavirus, tuvo su recordatorio principalmente por las redes sociales.



Al cumplirse el 39° aniversario del inicio del conflicto armado propiciado por la última dictadura argentina y por el gobierno de Margaret Thatcher, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner coincidieron a la hora de reclamar la soberanía sobre los archipiélagos australes al homenajear a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas.



En el contexto de la pandemia de coronavirus, con una restringida agenda de actos presenciales, los máximos referentes del gobierno eligieron las redes sociales para expresarse sobre el aniversario.



El mandatario indicó: “Hoy, como cada 2 de abril, honramos la memoria de nuestros héroes veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, y reivindicamos nuestra soberanía sobre el territorio”.



El presidente acompañó el posteo con un video con imágenes y testimonios de las veteranas de guerra que asistieron, como enfermeras militares, a los heridos durante el conflicto bélico en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia.



Por su parte, la vicepresidenta insistió con el reclamo de soberanía y dijo que el país recuerda “a los caídos y a los ex combatientes con orgullo y honor” y ratificó que las islas “son y serán #MalvinasArgentinas”.



En tanto, el acto central en conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas se realizó en horas de la mañana, encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y su par de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, en la Plaza de Armas del Edificio Libertador, ubicado en la calle Azopardo 250, de la Ciudad de Buenos Aires, con presencia acotada debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.



“Junto a los Jefes de las Fuerzas Armadas y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur @filmusdaniel rendimos homenaje a los Veteranos y Caídos”, consignó luego el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a través de la red social Twitter.



“Esta fecha nos invita a mirar Malvinas. Y la mirada sobre Malvinas puede tener diferentes perspectivas. Nosotros elegimos siempre dos. Una, la obvia y la lógica, que es la de la soberanía”, señaló Rossi en el discurso que pronunció en el acto.



En ese sentido, el funcionario agregó que “la soberanía en Malvinas es un hecho constitutivo” de la nación argentina e incorporado a la Constitución reformada en 1994.



“La Nación nació con Malvinas, nosotros reclamamos nuestros derechos soberanos sobre la misma. Como se decía recién, a partir de la reforma de la Constitución del año 1994, esos derechos soberanos están incluidos en el textos de nuestra Constitución, de nuestra carta magna, dándole claramente jerarquía constitucional”, subrayó.



Malvinas en todos los ámbitos

En tanto, en declaraciones formuladas luego a El Destape Radio, el ministro de Defensa reafirmó el “reconocimiento permanente a los veteranos de guerra, a los caídos en Malvinas y a los que murieron luego por el estrés postraumático que les generó” y anunció la creación de una comisión cuyo objeto sea “convertir la vigilia que se hace de un día previo al 2 de abril, en un período de un año de hechos recordatorios” teniendo en cuenta que en el 2020 “se cumplen 40 años del desembarco en Malvinas”.



“Queremos que todo este año la cuestión Malvinas esté presente en todos los ámbitos y lo haremos con una serie de actividades que vamos a ir programando en todo el país, y hacia el interior de las Fuerzas Armadas”, dijo.



En ese sentido, también destacó los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para beneficiar a los ex combatientes, anunciados durante la semana, en la víspera del nuevo aniversario de la contienda militar, por el presidente Alberto Fernández.



Rossi dijo respecto a estos proyectos que la idea es que “el reconocimiento a los veteranos no quede solo en lo formal sino que tengan determinadas acciones”.



“Hoy anuncio además una ley que instituye una pensión básica de la mínima para todos aquellos que han quedado con algún tipo de discapacidad después de la guerra y es un proceso que se determina con una junta médica”, adelantó.

Se afianza la ofensiva diplomática

A 39 años del inicio de la guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982, la Argentina afianza su ofensiva diplomática para lograr la soberanía de las islas, en un escenario internacional que abre perspectivas potencialmente favorables al reclamo argentino. La exclusión de las Malvinas del acuerdo comercial post Brexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido y el cada vez más evidente retiro de apoyos europeos a la política colonial británica configuran una oportunidad que el gobierno argentino no está dispuesto a dejar pasar en su intención de sentar a los británicos a una mesa de negociación para dar solución a la controversia por el archipiélago. La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que advirtió que el Reino Unido “debe escuchar” a la comunidad internacional.

Los homenajes se replicaron en la provincia