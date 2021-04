Presentan iniciativa para crear la policía antimaltrato animal

sábado 03 de abril de 2021 | 6:05hs.

El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl - mediante un proyecto de ley - busca la creación de una división de la Policía Anti Maltrato Animal, además de la creación de una línea telefónica de emergencia para atender a tales casos.



En la iniciativa, se señala que el fin es que se dé intervención en las situaciones de violencia hacia los animales, con el acompañamiento de un médico veterinario, en el domicilio o lugar señalado en la denuncia, a fin de verificar las circunstancias y adoptar las medidas procesales pertinentes.



Fue por ello que el legislador presentó el denominado “Proyecto de Ley de creación de la Policía de Seguridad”, con la intención de que se subdivida en “Policía Antimaltrato Animal”, cuya función sea la de prevenir, investigar y reprimir los delitos tipificados en la Ley Nacional N° 14.346, además de los previstos en el Código Penal.



Asimismo, se prevé la creación de la línea telefónica de emergencia “Antimaltrato animal”, que recibiría las denuncias realizadas por delitos contemplados en las respectiva normas nacionales sobre acciones de malos tratos o crueldad animal.



Estas son normas legislativas para lo cual tiene plena competencia la Provincia. “Muchas otras, para mejorar el estado de situación de nuestros animales, en especial los domésticos, la tiene el Estado Nacional por Ley”, aclarar la iniciativa.



En cuanto al proyecto en cuestión, que cuenta con el acompañamiento de los diputados del Frente Renovador, se trata del “Expediente D 56402/21” y para la citada creación de la dependencia, se propone sustituir el artículo 13 de la Ley XVIII N° 22 (antes Ley 3389).



Mientras que además se dispondría autorizar al Ministerio de Gobierno de la Provincia a establecer la estructura orgánico-funcional de la División Policía Antimaltrato Animal para cumplir con los fines antes mencionados



Asimismo, la normativa contemplaría la habilitación a suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones o bien instituciones públicas o privadas para que brinden refugio a los animales rescatados en los procedimientos que se hicieran.



“Diariamente asistimos a publicaciones periodísticas de casos de maltrato o crueldad animal, muchas veces la gente que se siente impotente, porque no sabe dónde recurrir, lo hace público por las redes sociales sensibilizando así a los semejantes”, explicó Pereyra Pigerl al fundamental el proyecto.



Qué dice la ley

La Ley nacional 14.346 reprime con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.



De esta manera, detalla los actos que considera maltrato, como por ejemplo: no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos; azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas; emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, entre otros.



De la misma forma, considera actos de crueldad, como los de practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad; intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada; abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones, entre otros actos de crueldad.