Repostería que une a la familia

sábado 03 de abril de 2021 | 6:00hs.

Cintia ‘Mao’ Aguirre (41) y su hija Magalí Deiner (22), particularmente en este 2021 y en medio del contexto que se vive, decidieron no bajar los brazos y poner manos a la obra en un emprendimiento familiar que busca fabricar productos representativos a las pascuas.



Mao hace cuatro años que se dedica a trabajar con el chocolate. Hoy, su espacio de trabajo cuenta con una gran variedad de productos que conquistan el paladar sólo con verlos. En la mesa de trabajo se pueden observar diferentes variedades, bombones finos con relleno de limón, frutilla, coco, dulce de leche o nutella. También hay huevos de chocolate de distintos tamaños y hasta chupetines con forma de conejo.



Luego de practicar y perfeccionarse en la tarea, Mao sumó a Magalí y Jeremías, sus hijos, al emprendimiento que ahora se tornó familiar. “Mi mamá tiene una casa en Buenos Aires, va y vuelve cada tanto a Jardín América. Mientras ella no está yo me ocupo del trabajo y mi hermano atiende el local”, comentó Magalí haciendo referencia a la división de tareas y el trabajo en equipo.



Ellas coinciden en que hacer esta actividad no es forzosa, ya que la llevan adelante con mucho gusto y esmero: “A nosotras nos gusta innovar. Tratamos de hacer algo distinto y personalizado para cada cliente. Tratamos de darle un toque especial a nuestros productos”, resaltó Mao.



Además de las propuestas que presentan en todas las pascuas o celebraciones especiales, las reposteras trabajan con ese emprendimiento durante todo el año. Elaboran desayunos especiales, bandejas personalizadas, alfajores y más. En cuanto a la venta y actividad en tiempos de pandemia, Magalí reflexionó: “Creo que nos favoreció en el sentido que nos unimos más como familia, además necesitábamos estar activos”.



Además de colaborar en el emprendimiento, Jeremías estudia música y Magalí es profesora de danzas. De esa manera, organizar tiempos, emprender y trabajar en equipo representa un desafío para la familia así como también una apuesta que los une día tras día y les permite compartir juntos un mismo sueño. “Sueño con tener la repostería y chocolatería en un local grande, trabajar juntos y emprender en familia. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y sé que cuando sea el momento, esta meta que soñamos juntos se va a cumplir”, anheló Mao.