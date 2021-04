Vacunados pueden volver a viajar sin controles en EE.UU.

sábado 03 de abril de 2021 | 6:02hs.

En el mismo día que el país superó los 100 millones de vacunados, autorizaron a las personas que hayan completado su proceso de inmunización en Estados Unidos a viajar sin correr grandes riesgos, según la última investigación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). La declaración implica una flexibilización de las recomendaciones, que hasta ayer pedían que los viajes se limiten solo a cuestiones esenciales.



El cambio se da luego de que el gobierno de Estados Unidos pudiera durante casi dos meses estudiar las consecuencias de la vacunación en un entorno real, no sólo pruebas de laboratorio.



Hasta el anuncio de ayer, los CDC habían indicado que las vacunas estaban ayudando a combatir la pandemia, pero es la primera vez que consideran la normalización en viajes. De todas maneras, para quienes tomen un avión, un tren o un autobús, siguen recomendando el uso de máscaras, incluso si la persona ya ha sido inoculada.



La directora de los CDC, Rochelle Walensky, declaró desde la Casa Blanca que las personas que completaron el proceso de vacunación no necesitan realizarse una prueba de Covid-19 antes o después de viajar dentro de los Estados Unidos, y que tampoco es necesario que realicen una cuarentena preventiva al volver de un viaje doméstico.



Tampoco sería necesario que estas personas se realicen la prueba del Covid-19 antes de abordar un vuelo internacional, pero que eso depende de los requerimientos que tenga el país al que se dirigen. Al volver de un viaje en el exterior, los estadounidenses vacunados no tendrán necesidad de hacer cuarentena tampoco.



“Por ejemplo, los abuelos que ya han sido vacunados por completo, pueden volar a ver a sus nietos sin necesidad de hacerse una prueba o realizar una cuarentena, siempre y cuando cumplan con las medidas de precaución al viajar”, dijo Walensky, en referencia a la recomendación de seguir utilizando máscaras en transportes públicos.



Los aeropuertos y aerolíneas de todo el país dieron a conocer números récord de viajeros (durante la pandemia) en las últimas semanas debido a las vacaciones de primavera.



A los turistas de otros países que quieran venir a los Estados Unidos se les seguirá exigiendo un examen de Covid-19 negativo antes de permitirles el ingreso al país, incluso si tienen evidencia de que han recibido la vacuna.