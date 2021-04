Demichelis se hizo cargo del segundo equipo de Bayern Münich de Alemania

sábado 03 de abril de 2021 | 6:01hs.

Martín Demichelis, el ex defensor de River, fue anunciado como nuevo entrenador del segundo equipo de Bayern Münich de Alemania en compañía del alemán Danny Schwarz.



“La gran historia bávara de Martín Demichelis continúa: luego de destacarse como DT del equipo sub 19 del Bayern, ahora toma riendas del segundo equipo ¡Un grande, Micho!”, publicó el club en su cuenta oficial de Twitter.



Demichelis realizó un gran trabajo en el sub 19 de Bayern Münich y es considerado ídolo por los hinchas luego de su paso exitoso como jugador entre 2003 y 2011 con la obtención de diez títulos.