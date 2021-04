Cierran el Capitolio tras un ataque vehicular con dos agentes heridos

El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado por una amenaza de seguridad externa y se pidió a las personas en su interior que se alejen de las ventanas después de que un coche atropellara esta tarde a dos agentes de Policía que custodiaban el edificio, en un episodio aún confuso y en plena investigación.

De acuerdo con la cadena NBC, hubo disparos cerca del edificio y un vehículo se lanzó contra la barricada que lo separa de la calle y en la que se encontraban dos policías.

El sospechoso fue detenido, informó la Policía del Capitolio, y tanto él como los dos agentes heridos fueron traslados al hospital con heridas no precisadas.

Los legisladores no se encontraban en el edificio en el momento de los hechos, reseñó la agencia de noticias Europa Press.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6