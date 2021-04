viernes 02 de abril de 2021 | 2:00hs.

Ponissi explica y los jugadores ponen atención. Tokio supo combinar experiencia y juventud ante Regatas (C). Foto: Sixto Fariña

El miércoles por la noche Tokio arrancó con todo ante Regatas de Corrientes, pero por momentos entró en el juego de los visitantes, sufrió mucho sobre el final, aunque festejó el 67-60 final, que lo dejó como el único líder de la región NEA del torneo Federal de básquet.



Santiago Konaszuk fue la figura del encuentro ante los correntinos. Varios de los 16 puntos del oriundo de Alem fueron en momentos vitales para el Japonés. Esos minutos en los que la pelota no entraba y en los que Tokio jugaba a lo que quería Regatas.



“El mejor Tokio es el que espera la jugada. De a poco nos vamos entendiendo con los chicos y encontrando. Vimos que cuando hacemos la jugada más larga y jugamos debajo de los 10 segundos de posesión nos va mejor”, analizó el misionero.



La derrota del fin de semana pasado ante Sarmiento fue un golpe, al parecer, necesario para Tokio. “Aprendimos del último partido, a manejar los tiempos, a no desesperarnos y creo que se vio”, expresó Konaszuk.



“Obviamente los chicos de Regatas juegan bien y esperábamos la reacción de ellos, pero supimos manejar el final”, reconoció el de Alem.



En esa misma línea, Santiago González confesó que ante Sarmiento “tuvimos detalles de cierre de partido, que, si los hubiésemos propuesto de otra manera, nos traíamos la victoria de Resistencia”, pero destacó que “sabiendo eso trabajamos los errores y acentuamos las cosas que hicimos bien”.



“Jugamos intenso, tanto en defensa como en ataque, proponer ese dinamismo de juego de pases, que produce un desgaste en la defensa rival. Cuando entramos en el juego de tomar tiros rápidos lo dejamos venir al rival. Nos olvidamos de jugar ese juego que nos permitió sacar esos 15 o 17puntos y empezamos a apresurarnos y tomar tiros rápidos”, analizó el experimentado pivote.



“Todos los equipos de Liga de Desarrollo como Regatas, Comunicaciones y OTC tienen muy buenos jugadores con despliegue físico y con mucha técnica en el uno contra uno, entonces están siempre a la espera de que bajes los brazos para atacar”, reflexionó, aunque ponderó la tranquilidad de Tokio para cerrar el partido con una victoria.



Al pie de la letra

“La estrategia siempre se cumplió. Ellos tienen un buen equipo y te meten en una vorágine ofensiva y defensiva, en la que son muy efectivos y por momentos nos metimos en esa locura”, explicó el entrenador Agustín Ponissi.



“Por suerte la experiencia de los más grandes y la inteligencia de los jóvenes hizo que volvamos a tranquilizarnos y jugar a lo que nosotros queríamos, que eran las posesiones largas. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos”, aseguró el entrenador.



Tokio volvió a la cima en soledad de la región NEA, pero Ponissi dijo que “tratamos de no pensar en las posiciones, sino en el trabajo del día a día”.



“Contra Sarmiento hicimos las cosas bien y lo perdimos por errores propios. Por eso era meritorio ganar, teníamos que llevarnos la victoria como grupo y se merecen el descanso que van a tener ahora”, cerró el entrenador.



Tokio tendrá varios días para descansar, ya que adelantó su partido de la 6° fecha y quedará libre en la 7° jornada del Federal, por lo que tanto cuerpo técnico como jugadores contarán con varios días para ajustar detalles para lo que viene.