Arranca la cosecha gruesa de yerba y prevén más movimiento de hoja verde

viernes 02 de abril de 2021 | 0:15hs.

La yerba mate arrancó desde ayer su período oficial de mayor cosecha anual hasta septiembre. Aún sin precios oficiales o base, se estimó que los pedidos por hoja verde podrían acelerarse en las próximas semanas. Aunque también se recordó que la fuerte sequía del 2020 provocó un retraso en la brotación de las plantas y por eso hasta ahora hay muy pocas podas de hoja verde.



Jonás Petterson, director representante de la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), informó que ya se observa una suba de precios por lo que pueden entregar los productores.



“En algunas partes ya arranca la cosecha gruesa, en otras se sigue con la entrega de viruta (ramas más finas que suele hacerse en verano). En cuanto a precio ya hay secaderos en San Pedro que empezaron a pagar 40 pesos por kilo, así que empezó a subir el precio de a poquito”, evaluó.



En cuánto a si se prevén complicaciones por mayores restricciones a la circulación que imponga la pandemia en el mundo, comentó que “El miedo está siempre latente si hay o empiezan a haber casos en las cuadrillas, lógicamente se va a frenar un poco la cosecha. Si llega a haber alguna restricción se va a retrasar mucho más, como fue al principio del año pasado. Así que esperamos que todo se desarrolle bien y no haya mayores restricciones”.



Por su parte Claudio Hacklander , también director en representación de los productores explicó que en principio se prevé poco cambio en la demanda.



“Si bien se cosecha más por ahora viene todo muy tranquilo, hasta a menor ritmo que el año pasado. Hay que tener en cuenta que con la seca del año pasado los yerbales no mostraron mucha brotación y el productor todavía espera esa recuperación para poder arrancar la zafra”, se explicó en diálogo con El Territorio.



Dijo que “todavía no están trabajando todos los secaderos, con eso nos podemos dar cuenta que no arrancó del todo la cosecha”.



Sobre el peligro de que la pandemia frene trabajos, consideró poco posible que haya una afectación grave. “El año pasado fue la afectación más grave de la pandemia, pero nuestra actividad siguió trabajando normalmente , no creo que haya mucha incidencia de la pandemia. Hasta ahora venimos promoviendo los kits de seguridad y todas las instrucciones para moverse (con los cosecheros) para que no haya ningún tipo de problema”.



Por último consideró que en los próximos días esperan novedades sobre la determinación de los nuevos valores mínimos, que determinará la Secretaría de Agricultura de la Nación.



Precios en espera

Vale recordar que el periodo de mayor cosecha de la yerba mate está establecido entre abril y septiembre de cada año. En octubre y noviembre la cosecha se encuentra prohibida para cuidar la recuperación y la calidad del producto entregado y hacia diciembre se puede volver a cosechar en lo que se conoce como “zafriña”, porque hay una menor productividad de hojas maduras que estarán listas hacia la entrada del otoño.



Este año al no haber consenso por precios oficiales o base para la materia prima, los valores deben ser resueltos por la Secretaría de Agricultura de la Nación. Hasta marzo pasado los valores mínimos eran de 24, 39 pesos para el kilo de la hoja verde y de 92,69 pesos para el kilo de la yerba mate canchada, ambos puestos en secadero. En tanto los precios de mercado partían desde los 35 pesos por kilogramo de hoja verde.