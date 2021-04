Vacuna: insisten en que no se está aplicando la segunda dosis

viernes 02 de abril de 2021 | 5:00hs.

Pese a que se informó que la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 se retrasará doce semanas luego de la aplicación de la primera, a diario se acercan decenas de personas al Centro Multicultural de la Costanera, al polideportivo Finito Gehrmann o a vacunatorios en los municipios.



Mayormente son los adultos mayores los que acuden y en las últimas horas circuló una falsa cadena de WhatsApp que decía que se seguía vacunando normalmente.



En ese marco, desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones insistieron en que la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el coronavirus está diferida por tres meses con el objetivo de proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo por la enfermedad con la primera dosis. La decisión fue consensuada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) por todos los ministros de salud del país y comenzó a regir el 27 de marzo.



Es decir, el último día que se aplicó el componente 2 de la Sputnik V en Posadas, por ejemplo, fue ese sábado en el vacunatorio instalado en el Espacio Multicultural. De manera, el vacunatorio que allí funcionaba ya no está y se volverá a abrir cuando se reciban las dosis desde Nación, lo cual se informará oportunamente.



Respecto a las personas que tienen en su certificado de vacunación la fecha de la segunda dosis, ya sea la Sputnik V, la Covishield o la Sinopharm, las autoridades insistieron en que una vez que ingresen nuevas dosis al país y estas se reciban en la provincia se iniciará el proceso de aplicación de la segunda dosis. Sólo se deberá presentar el carnet de vacunación.



En el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el subsecretario de Salud, Héctor Proeza, contó que esta semana se otorgaron 30 mil turnos en toda la provincia a personas de más de 60 años y recordó que mañana, Sábado de Gloria, los vacunatorios abrirán con normalidad.



Actualmente los turnos se otorgan a través de la app Alegra Med Misiones y se espera que mañana ingresen más vacunas a la provincia.



“La turnera electrónica va a tener una continuidad priorizando a los mayores de 60 años y primeras dosis. La segunda dosis está diferida tres meses después de la aplicación de la primera”, sostuvo el funcionario.



Aclaró que esa separación entre una y otra vacuna tiene como objetivo “inmunizar a la mayor cantidad de gente en un lapso corto para evitar la mortalidad y las internaciones”.



Remarcó la importancia de llegar con las primeras dosis a muchas personas dentro de esa franja etaria porque “el 85% de los decesos se dio en esta población de más de 60 años pero el 80% de los contagios es en menores de 60 años. Y cuando un mayor de 60 años ocupa las camas lo hace por mucho tiempo, hay personas que pasan 20 o 25 días internados, entonces, inmunizar a esta población de riesgo va a traer un alivio al sistema si tenemos una segunda ola de contagios, por eso tenemos que achatar esa ola lo más rápido posible”.



“A aquellos que ya tienen la primera dosis, en tres meses vamos a empezar con la segunda, se aplazó, no se suspendió la segunda vacuna”, cerró.

Cuatro fallecidos en Misiones

Con 128 nuevos casos confirmados ayer, Misiones alcanzó los 12.482 contagios de Covid-19 desde que comenzó la pandemia.



Además, hubo cuatro fallecidos, todos con comorbilidades y que eran oriundos de Posadas, Jardín América, Leandro N. Alem y Pozo Azul, así la cifra de pacientes que fallecieron es de 231. Los casos activos son 1.158, de los cuales 55 pacientes están internados en hospitales o sanatorios de toda la provincia. Ayer hubo 129 recuperados y el número de aislados es de 4.255 personas.



Por otro lado, por el feriado hoy no habrá hisopados en el Centro de Testeos que funciona en el ex Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud de Posadas. Solo se atienden situaciones de emergencia y atienden algunos laboratorios privados. La atención en el ex Materno Neonatal volverá mañana de 14.30 a 18 y el domingo en el mismo horario. Ante síntomas o dudas se aconseja llamar al 0800-444-3400.



En Oberá el Polideportivo Ian Barney retornará el lunes de 7 a 11 por orden de llegada. En Eldorado y Montecarlo también retomarán la atención el lunes. Solo Alem, que testea en el hospital Samic, atenderá normalmente.