Más espumantes en reuniones familiares

Con el motivo de presentar la nueva imagen para sus productos, la bodega Chandon destacó que en el comienzo del 2021 está logrando un crecimiento de consumo del 10%. Y recordó además que pese a las complicaciones de la pandemia en 2020, el año fue casi igual al 2019 y hubo mayor demanda de botellas de menor tamaño para consumirse en reuniones familiares y de amigos.



Gustavo Perosio, director general de Moët Hennessy Argentina (Chandon), explicó a El Territorio el cambio que perciben en el consumo nacional.”El 2020 no terminó siendo un mal año, de hecho el consumo fue prácticamente igual que el 2019, con lo cual fue un año donde pudimos haber crecido pero producto de la pandemia no lo hicimos. Ahora teniendo en cuenta el contexto, estamos creciendo muy bien en supermercados y autoservicios con algunas variedades. Sufriendo todavía caídas en la demanda de restaurantes y en toda la demanda asociada a la noche en lugares públicos”, relevó.



Nuevos espacios

Diferenció en tanto que “la demanda actual nos permite estar creciendo un 10 por ciento el primer trimestre del año. Esto esto nos obliga a repensar nuestro presupuesto y las proyecciones para la producción”.



El directivo consideró que hoy “claramente hay un consumo más hogareño, de reuniones familiares mucho más chicas. Por eso una de las cosas que funcionaron muy bien el año pasado fueron los formatos más chicos, de 187 y 375 milímetros cúbicos. Tenemos una variedad de productos que nos permitió seguir siendo una elección. Así el consumidor puede compartir una copa de espumante sin ser rodeado por mucha gente. El camino de tener nuevas ocasiones de consumo dieron sus frutos en una situación muy particular que empezó el año pasado”, explicó.